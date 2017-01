Espejeando ¿Será suficiente la aclaración o explicación que de manera apresurada brindó Enrique Peña Nieto, presidente de México, para justificar o intentar hacerlo, el aumento a la gasolina?, ¿podrá su llamado a la comprensión de un pueblo que se muestra en franco rechazo hacia tal disposición?… Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios El mandatario mexicano aprovechó el momento en que realizó la presentación y re inclusión de Luis Videgaray como titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores y de María Cristina García como responsable de comandar las acciones inherentes a la Secretaría de Cultura, para dar un breve mensaje a los mexicanos, en el que expuso los motivos que llevaron al gobierno que encabeza, a tomar una decisión que calificó como difícil pero muy necesaria. En su intervención, también dejó muy en claro que no habrá marcha atrás a lo que ya se determinó, es decir, que las acciones que se llevan a cabo por parte de la ciudadanía que se ha organizado e implementado desde protestas pacíficas hasta actos que bien podrían catalogarse como vandálicos, de nada valdrán, pues, tomando en cuenta lo dicho por el representante del ejecutivo federal, de no haber optado por dicha medida, los efectos y las consecuencias que se pudieran haber generado serían mucho peores que las que ya conocemos, padecemos o estamos a punto de, todos los mexicanos. De la misma manera y al asegurar que no fue nada fácil el determinar este aumento a los energéticos, dio a conocer, al igual que en su momento lo hiciera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en el incremento a dicho derivado del petróleo, en nada tiene que ver o es parte de los efectos de las famosas, también polémicas y nada aceptadas reformas energéticas y hacendaria, al tiempo que refirió que tampoco se trata de un asunto de gravámenes o impuestos sino que todo forma parte de la serie de adecuaciones que se tuvieron que realizar ante los precios que ese hidrocarburo registra en los mercados internacionales. ¿De verdad y ante el panorama de desorden social que se vive en nuestra nación, alcanzarán las palabras del Presidente para apaciguar los ánimos?, ¿dejarán satisfechos a los que hoy saltan a las calles para tomar gasolineras, bloquear vías de comunicación o realizar protestas para manifestar su molestia por las decisiones tomadas por la federación y quienes representan los intereses de las mayorías? Los tiempos que vivimos no son fáciles y no tan solo por las vicisitudes que padecemos en materia económica, sino la verdadera dificultad estriba en los marcados contrastes que se vislumbran entre quienes mandan y los que obedecen, es decir, entre los que tienen la responsabilidad de gobernar y los que, a pesar de las decepciones de las que hemos sido objeto al ver como las promesas quedan en eso, en promesas que no representan compromiso alguno, pues no se cumplen, en ser testigos de la opulencia que se disfraza en bonos otorgados a funcionarios y representantes populares, mientras las percepciones salariales de la clase trabajadora se reducen a una bicoca en comparación con quienes “mandan”, si, precisamente los que no resentirán los embates que golpean tan fuerte al grueso de la población y que entre la zozobra e incertidumbre no les permiten acabar de entender un mensaje que deja muchas dudas pero que para ellos, resultará de los más entendible. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando