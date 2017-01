Anuncian remodelación de sanitarios de los mercados En este 2017 serán remodelados y modernizados los sanitarios públicos de los mercados “Gonzalo N. Santos” y “Constitución” los cuales actualmente han sido rebasados en su capacidad anunció lo anterior el director de esa área en el Municipio Bernardo Castillo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios REBASADOS EN SU CAPACIDAD resultaron ya los sanitaros públicos en los mercados municipales El funcionario indicó que el proyecto está listo y solo falta buscar el financiamiento para la obra que contempla ampliar los módulos de los baños optimizando el uso del espacio que se tiene. “Ya son insuficientes en fines de semana, en temporada alta que se incrementa la afluencia de personal al mercado ya se ve los sábados y domingos haciendo filas la gente para tener acceso a cada módulo y eso es un reflejo de que sí se están necesitando aumentar” expresó el funcionario. Informó que el cobro por el uso de los sanitarios en los mercados es de 3 pesos por persona y de 2 pesos a los locatarios destacando que no hubo incremento en este 2017 por ese concepto; al mes en los módulos de dichos lugares se recaudan entre 20 mil y 25 mil pesos. Otro tema pendiente que espera sacar adelante en este año dijo Bernardo Castillo, es precisamente el de echar a andar los baños públicos en el mercado Valles 85, proyecto que se detuvo desde el año pasado porque se acabó el dinero para terminarlo y solo se alcanzó para adquirir los lavabos, las tazas, depósitos y solo faltaría comprar los azulejos pero espera pueda concluirse a la brevedad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ex edil del tricolor no quiere culpar al PRI del gasolinazo Continúan protestas por el alza a los combustibles STIAT aumenta tarifas en transporte a ejidos Cruz Roja superó la meta y tendrá ambulancia nueva Trabajadores de DAPAS realizan plantón