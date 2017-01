Se acumula basura hasta tres semanas en Tamán Diariamente tienen que lidiar con animales de rapiña, como son perros salvajes y zopilotes, que todas las tardes descansan en los barandales y techos de las viviendas, así como los perros que se pelean por los desperdicios. Uno de los principales problemas que vive la delegación de Tamán, es la recolección de basura el cual ya es dejado por vecinos del lugar y hasta de comunidades aledañas, a un costado de la cancha de fútbol, en donde las familias cercanas son las más afectadas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Por lo menos dos toneladas de basura se encuentra tirada a un costado de una cancha de fútbol, ante la falta de recolección. En entrevista con Nancy “N”, vecina de la calle 5 de mayo, de la delegación de Tamán, señala que uno de los grandes problemas que viven los vecinos de dicho sector es la basura, ya que diariamente tienen que lidiar con animales de rapiña, como son perros salvajes y zopilotes, que todas las tardes descansan en los barandales y techos de la viviendas, así como los perros que se pelean por los desperdicios. Mencionó que las autoridades de la delegación colocaron tres contenedores de basura para la captación de desperdicios de los vecinos de Tamán, pero desafortunadamente también es utilizado por gente de comunidades, que no solo tiran bolsas de basura, si no camionetas de desechos de todo tipo. Además de que se ha encontrado residuos hospitalarios, ya que se han encontrados gasas, sabanas con sangre de los médicos del lugar, lo cual son de alto riesgo para los vecinos, además de los desperdicios de los tablajeros y hasta animales muertos, olores que tienen que soportar diariamente. Refiere que se han hechos solicitudes con el levantamiento de firmas de todos los vecinos, para que las autoridades sanitaria tomen cartas en el asunto, pero solamente se pasan la bolita, ya que no le han dado solución a la problemática. Asegurando que otros de los afectados son los jugadores de fútbol que diariamente tiene que pasar por el único acceso a la cancha, en donde se realizan torneos hasta de diez mil pesos, y brinden ese tipo de imagen de basurero el cual en ocasiones es lanzado a la orilla del río al no darse abasto. Mientras tanto nada más le queda cerrar las puertas de su casa, para evitar que ingresen moscas y malos olores a su vivienda, que persiste en la temporada de calor. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Reubican familias de la localidad Pezmayo En PC abren centro de acopio en apoyo de familias de Pezmayo albergadas TUPA espera reunión para acordar incremento a la tarifa del pasaje SEGE podría absorber a Colegio Fray Pedro de Gante Capacitarán en sus funciones a jueces auxiliares