Dejó obra inconclusa en Achiquihuixtla Presuntamente es funcionario y trabaja en el Ayuntamiento de Jaltocán; lo han buscado pero hasta el momento no han podido dialogar con él, la obra ya fue pagada al cien por ciento Los trabajos iniciaron el pasado 20 de junio del año pasado y de acuerdo al plan terminaría en tres meses, pero a la fecha no ha sido posible Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios El techado del aula de usos múltiples no ha sido concretado. El portón principal de la escuela no ha sido colocado pese a que ya fue liquidado. Un segundo portón sería colocado en la parte lateral de la escuela. Atlapexco, Hgo. A más de medio año de haber iniciado una obra en la escuela primaria de la comunidad de Achiquihuixtla, es momento en que no ha concluido por lo que el responsable de ejecutar los trabajos fue señalado como un funcionario de la presidencia del municipio de Jaltocán. Trascendió que la obra consistente en la construcción de un aula de usos múltiples y el cercado perimetral de la escuela, la falta concluir el techado del aula además de la colocación de dos portones. Así mismo los trabajos iniciaron el pasado 20 de junio del año pasado y estaba programada su conclusión dentro de los 90 días, es decir, en tres meses, pero hasta el momento ha pasado más de medio año y la obra sigue inconclusa. De acuerdo a un vecino del lugar, quien dijo ser padre de familia de uno de los alumnos pero que prefirió omitir sus generalidades, ya que en alguna ocasión uno de ellos fue amenazado, dio a conocer que el recurso federal, alrededor de 300 mil pesos, llegó directamente a la escuela y por recomendación de algunas personas es como el responsable de la construcción llegó a iniciar los trabajos. Aclaró también que la edificación del aula y el cercado perimetral comenzó sin contratiempos, pero está por concluir el techado y la colocación de los dos portones, por lo que está pidiendo lo antes posible se finalicen, además que ya en una reunión pasada con todos los padres de familia, decidieron optar por buscar al responsable para hacerlo cumplir su compromiso, ya que le pagaron el costo total de la obra. LO HAN BUSCADO PARA QUE TERMINE LOS TRABAJOS Por otro lado, se dio a conocer que los padres de familia acudieron hasta Jaltocán y se entrevistaron con el secretario municipal del Ayuntamiento, quien les confirmó que la persona indicada, la cual responde al nombre de Octavio “N”, labora en la alcaldía, sin embargo no han podido entablar un diálogo con él. Lo único que están solicitando es que concluyan los trabajos, ya que de otra forma acudirían a interponer una denuncia penal en su contra, ante la falta de cumplimiento. Es preciso informar que los afectados ya sostuvieron una reunión con la alcaldesa, Teresa Flores Nochebuena, quien hasta el momento les ha brindado el respaldo para poder dar solución al problema, sobre todo porque esta persona es señalada también de dejar inconclusas alrededor de 7 obras en otros puntos de la región. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Robaron en el bar Noa Noa 12 millones de pesos para la rehabilitación de la Casa del niño indígena en Tlachapa Niño pidió a los Reyes alto a los bloqueos en carreteras Generar mayor producción pide presidenta municipal Sorteados del Servicio Militar deberán entregar pre cartilla