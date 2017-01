Espejeando Al momento en que se abraza una profesión tan sagrada como la licenciatura en derecho, a quien se dispensa como conocedor de los temas legales, adquiere o por lo menos así debiese ocurrir, la responsabilidad de ser ejemplo a seguir en cuanto al respeto de las normas que garantizan la sana convivencia de sus semejantes, es decir, cuida que cada una de sus acciones se mantengan dentro del marco legal vigente, pues, por el simple hecho de ser un profesional en dicha materia, debiera comprometerse a ser respetuoso de la ley. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Desgraciadamente, no a todo el que busca o le toca aventurarse en esta noble tarea, le queda claro el papel que juega en sociedad desde el momento en que inicia funciones como tal, y aunque no podemos generalizar, pues hay hombres y mujeres que se toman muy en serio la función que desempeñan y lo que ésta representa, existen casos, desafortunadamente, muchos y bastante sonados, en los que no hay congruencia entre la representatividad que tienen y las actitudes o procedimientos que llevan a cabo como integrantes de determinado núcleo social. Encontrarse en municipios como Huejutla, con anuncios que son franca invitación al delito y que contravienen disposiciones gubernamentales que buscan a través del cumplimiento de obligaciones de tipo fiscal, hacerse de recursos que permitan atender las necesidades de la ciudadanía y asegurar la operatividad de programas sociales, entre otros rubros; es a todas luces reprobable pero lo es más si quien se encuentra tras bambalinas, se aprovecha de su posición y la ignorancia de sus paisanos. Aunque pudiese parecer un trámite de lo más sencillo, incluso permitido, el ofrecer a los automovilistas huastecos la gestión de placas de otra entidad, como la ciudad de México, es no sólo un asunto que afecta la captación de recursos y atenta de forma directa contra los objetivos de los programas “Hidalguense Cumplido”, “Hidalguense Regularízate” e “Hidalguense Regresa a Casa” que recién implementó el gobierno del estado de Hidalgo que encabeza Omar Fayad Meneses, para incentivar el cumplimiento de pagos de contribuciones vehiculares, sino también deja ver que quien las ofrece, en este caso el reconocido profesional del derecho, pudiera caer en situaciones anómalas, pues para lograr el emplacamiento en mención, tendría que recurrir a un proceso que conlleva omisión de información, lo que, dada la reputación de la que goza este abogado nos negamos a creer pero que, de ser así, a largo plazo podría traer consecuencias al propietario del automotor en cuestión, sobre todo y por citar una de tantas, si se quiere dar de baja al automóvil en caso de venta, ya que el cambio de placas y engomado como el que se ofrece, no habrá de borrar el historial que posee el vehículo en esta entidad, por lo que, se quiera o no, tarde o temprano tendrá que pagar por las omisiones en que haya incurrido. Optar por salidas que se aprecian fáciles y que se nos presentan como “remedios milagro” y tratándose de este asunto, a la omisión al cumplimiento de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, no es una verdadera solución, sino un paliativo, pero más grave es que la promoción de esta clase de “gestiones” que algunos conocedores del tema califican como simple y llano “coyotaje”, provengan de quienes juramentan anteponer el interés social al personal, hecho sumamente criticable sobre todo ante la necesidad de que en estos tiempos de escasez podamos rescatar los valores de la honestidad y la ética profesional. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando