Diputada y la SCT nos traen "como pelotita" con pavimentación de camino Nos trae como pelotita y queremos localizarla para que nos cumpla: Hipólito Pobladores de Tetitla, encabezados por el consejo de vigilancia de Santiago y sus barrios, Hipólito Teodoro Gaspar, pidieron ayer la intervención del alcalde Baldemar Orta, para que se repare el camino de Frijolillo que en el mes de noviembre la diputada local Guillermina Morquecho y el delegado de la SCT, les afirmaron que se rehabilitaría y hasta la fecha no les han cumplido y los traen nada mas "como pelotita". HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Comisión de autoridades de Tetitla Durante las audiencias que el alcalde ofreció este inicio de semana y donde acudieron representantes de diversas comunidades, cuando tocó a la comisión de Tetitla, las autoridades revelaron al alcalde que la diputada acudió en octubre a sostener con ellos una reunión, acompañada del delegado de la SCT, ofreciéndoles que a partir del mes de noviembre les garantizaban quedaría arreglada su carretera. Con esta promesa, las autoridades sostuvieron asambleas en sus localidades a fin de informar la promesa hecha por la diputada, pero llegada la fecha, no se cumplió el compromiso y desde entonces han buscado a la diputada trayéndolos dijeron "como pelotita" por lo que molestos exclamaron que ya están cansados de que les engañen. Al concluir la audiencia, cuestionado el consejo de vigilancia de Santiago, Teodoro Gaspar, explicó "estuvimos con la diputada Guillermina y el ingeniero Rocha de la Junta Estatal de Caminos, ahí en el Frijolillo, en compañía de las autoridades de Santiago Centro, de Tetlama, de Mecatlán, junto con los comisariados, donde la maestra Guillermina y el ingeniero Jesús Rocha nos citaron para darnos información del camino de que entre octubre o noviembre iba a dar inicio el arranque el camino, cosa que cuando le dijimos que queríamos que nos firmara un documento para mayor seguridad, entonces el ingeniero Rocha, y la maestra Guillermina se negaron, dijeron que no había necesidad, que con su pura palabra bastaba, que era un hecho". "Pero yo les dije que no quería que nos trajeran como pelotita rebotando, porque estamos cansados, cosa que no queremos y entonces dijo la maestra Guillermina y el ing. Rocha, nos comprometemos que en noviembre vamos a dar el arranque del camino, queremos ser personas diferentes, cosa que ahora en día andamos buscando a la maestra Guillermina para decirles, qué paso? Porque la profesora Guillermina como diputada local del estado y el ing. Rocha, no nos han cumplido". Agregó que el delegado de Tetitla y el comité de camino acudieron a la casa de la diputada para ver que había pasado con su promesa de camino, respondiéndoles que al siguiente día acudiría a la capital del estado para que se liberará el recurso presupuestado, pero al hablar con el delegado de la SCT, Jesús Rocha, éste les respondió que los presupuestos estaban congelados "echándose la pelotita uno y otro", situación que reiteró los tiene cansados. "Realmente queremos que cumpla con su función, estamos cansados de promesas, la gente de campo no queremos promesas, queremos hechos" puntualizó. La queja explicó es porque el tramo carretero Frijolillo- Santiago Centro, hasta Tamán y en recorrido hasta la sierra de San Francisco, está en pésimas condiciones.