Denuncian olvido en el "Parque de San Rafael" Ciudadanía expresa que fue un gasto inútil construirlo ya que es una área que está llena de maleza y basura regada por todas partes El parque de San Rafael está totalmente olvidado, la maleza lo cubre, y la basura está regada por donde quiera, por ese motivo permanece inactivo para quienes quieran entretenerse, según queja de los vecinos quienes señalan que además las autoridades del lugar que no hacen nada, ni las autoridades municipales por recuperar este espacio de recreación. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios En total abandono y en mal estado se encuentra el parque de San Rafael, denuncian vecinos. En el lugar uno de los habitantes del sector de nombre Humberto Goytortúa Morales, dijo a este medio que siempre es así, el año pasado lo limpiaron porque también otro vecino alzó la voz, "pero si uno no habla sobre nuestro problema de mantener limpias nuestras áreas de diversión para darle una buena imagen a nuestro barrio o alguna otra área del municipio, así lo dejan en el olvido". Añadió que lo mismo sucede también con el Estadio Solidaridad que está descuidado, señalo que se necesita que arreglen el campo, urgiendo a las autoridades competentes a que le otorguen un mantenimiento adecuado "la basura por donde quiera, creo que corresponde atender ésta situación al Departamento de Ecología, o el regidor de Ecología, quien habla mucho de las áreas verdes, pero nada hacen, sin embargo es importante que demos una mejor vista a nuestro pueblo, no es posible que esto siga ocurriendo". Puntualizó "pienso que es un gasto inútil que se hizo, como no se le da el mantenimiento que necesita, y el estado en el que se encuentra es muy desagradable, por lo menos los que todavía asisten unas horas a distraerse deben de limpiar un poquito, pero ya está en cada una de las personas lo que desee hacer, pero ya deben de hacer algo para rescatarlo".