Hoy se registra Lupe Zavala a la dirigencia del PRI Teresa Hernández Montes, Presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, reconoció los trabajos de unidad que se han venido dado al interior del partido, también invitó a presenciar el registro de la fórmula para la dirigencia encabezada por la maestra Guadalupe Zavala Castillo. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios La Presidenta del Comité Municipal, indicó, “primeramente se hicieron la reuniones pertinentes para el cambio de dirigencia, toda vez que de repente aunque se cita a reuniones a todos los sectores y organizaciones, ahí es donde surgen las dudas y complicaciones porque no asisten a las reuniones de información”. Sin embargo, reconoció la unidad que se dio al interior de los grupos, “todo se ha llevado conforme a un proceso, ha habido varias reuniones la última fue donde los 9 candidatos a la dirigencia municipal, y sacar en común acuerdo la planilla de unidad, estuve presente pero como presidenta me mantuve al margen para no entorpecer este promeso, porque era ellos los interesados, solo estuvimos presentes en una terna de unidad y propusieron a Guadalupe Zavala”. Agregó, “ahora como se marca la convocatoria, el día de hoy es el periodo de inscripción de la planilla, a reserva de que haya otra que se presente, le auguro trabajo para las nuevas acciones del proceso electoral del 2018, si bien es cierto hay diferentes ideologías, corrientes, y yo respeto la postura de todos, mi posición es neutral, más sin embargo hay un acuerdo de unidad y la palabra cuenta ante todo a reserva de lo que pueda dar mañana”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Diputada y la SCT nos traen “como pelotita” con pavimentación de camino Reconocen a alumnos ganadores de ajedrez Deben honrarse los acuerdos políticos Contribuyentes aprovechan descuento en pago de predial Denuncian olvido en el “Parque de San Rafael”