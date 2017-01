Paro laboral en el Cobach y anuncian gran manifestación Paro laboral realizarán los trabajadores sindicalizados el dio miércoles y jueves y el viernes se manifestarán en todo el estado al no haber solución a sus demandas Matlapa, S.L.P.- A través de un comunicado que envió el Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de Cobach en el Estado Alfredo Moreno Manzanares a todos los representantes sindicales, se convocó a todos sus agremiados a la realización de una manifestación para este próximo día viernes 20 de enero en todo el estado potosino, al no haber respuesta alguna del Director General del Subsistema Cobach en San Luis Potosí Amado Vega Robledo y si aún así no se les resuelve nada, se irán todos los sindicalizados a manifestarse a la capital potosina. HUASTECA POTOSINA | Matlapa 0 Comentarios Miércoles y jueves los sindicalizados se declaran en paro de labores y el viernes anuncian una manifestación en todo el estado. Esto debido a que han transcurrido los días en que se solicitó la anexión y nombramiento a 144 docentes, pero todavía siguen en incertidumbre por lo que podrían perder su fuente laboral, aunado a esto otros maestros se dicen afectados ante el incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo. por ello se ha convocado a los trabajadores sindicalizados del sistema Cobach en el estado a manifestarse este día viernes 20 de enero en todas las instalaciones del estado al ver que el Director General de Cobach del Estado no da una respuesta favorable ante las quejas de los maestros, de la misma manera se estará en paros laborales los días miércoles y jueves de esta semana. Por tal razón Zunoticia entrevistó al coordinador de la Huasteca sur del Sindicato Independiente de Trabajadores de Colegio de Bachilleres Anselmo de Jesús Cerapio Hernández, quien señaló “por medio de un comunicado que hizo el Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de Cobach Alfredo Moreno Manzanares hacia todos los representantes sindicales, se nos notificó que para el día viernes nos estaremos manifestando en todo el estado, en todos los municipios, al no ver una respuesta por parte del director general”. De la misma forma afirmó “tendremos labores el día lunes y martes, pero el miércoles y jueves se suspenden, y para el día viernes se realizará la manifestación, y si de esta manera no conseguimos nuestro objetivo, nos iremos directamente hasta San Luis Potosí pero ya todos los municipios juntos, porque en esta ocasión se realizará por municipios”. Recalcó “estamos peleando por nuestros derechos, así que si es necesario repito nos iremos hasta la capital del estado”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Inconformidad por entrega de tinacos a los promotores En duda los paros laborales de Cobach Cobach 21 aumentó costo de inscripción debido al gasolinazo En diciembre hubo gran demanda de matrimonios En “La Peñita”, autoridades piden viviendas dignas