Muere Aplastado por un camión volteo El conductor logró darse a la fuga. HIDALGO | Tlanchinol 0 Comentarios Campesino de Jalpa, murió atropellado en la carretera Hueyapa-Temango. Frase: Los hechos ocurrieron cuando el ahora occiso caminaba sobre la carpeta asfáltica y en una curva el camión no pudo frenar, arrollándolo. Se sabe que esta persona murió instantáneamente en el lugar de los hechos. Tlanchinol, Hgo.- Campesino de la comunidad Jalpa de este municipio murió aplastado tras ser atropellado por un camión de volteo en la vía estatal Hueyapa-Temango de este municipio, el conductor de la pesada unidad logró darse a la fuga con rumbo desconocido, por lo que las autoridades ya están llevando a cabo las pesquisas correspondientes para dar con el responsable de la muerte de esta persona. El incidente se suscitó cuando el campesino de nombre Modesto Bautista Hernández, al parecer caminaba a media carretera y justo en una curva el conductor del camión materialista no se dio cuenta y lo atropelló y lo aplastó, por lo cual se sabe que murió de manera instantánea en el lugar de los hechos. La policía informó que el conductor del camión logró darse a la fuga y a pesar de los operativos que se llevaron a cabo no lograron asegurar al responsable de este hecho. Al lugar de este terrible accidente arribaron personal de la agencia del ministerio público investigador para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y después ordenar que el cuerpo fuera trasladado al SEMEFO de la ciudad de Huejutla para seguir con las investigaciones ministeriales. Familiares del difunto de la comunidad de Jalpa Tlanchinol, exigieron justica para esta persona que fue atropellada.