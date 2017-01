Choferes no respertan descuento a INAPAM

Leoncio Durzo Hernández delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mencionó en este sentido que ha atendido llamados que realiza la población debido a que los prestadores de servicio de transporte no respetan el descuento “se están implementando algunas inspecciones con el fin de que respeten los acuerdos en los descuentos, ya que se ha tenido la queja que existen algunas rutas que no están haciendo valer el acuerdo”. Señaló que se atendió y se le dio curso a una queja de un ciudadano de Pahuyo Santiago, donde una persona de edad avanzada se quejó de que no le hicieron valido el descuento, “motivo por el cual se tuvo que acudir con los representantes para realizar una reunión y verificar de que manera están trabajando las rutas y que no exista este tipo de quejas, ya que es un trabajo coordinado con INAPAM donde los presidentes de las rutas acuerdan realizar el descuento a todos los que cuentan con su credencial del Instituto Municipal de los Adultos Mayores”.