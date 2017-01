Tezapotla afirma no haber desviado recurso de nadie Pedimos a las comunidades no engañen a la gente que han gestionado, porque nosotros tenemos desde el 2015 luchando por nuestra obra y ahora que llega nos la quieren quitar, expresa comité de contraloría Tezapotla. Ante la situación presentada con delegado de frijolillo Santiago centro, presidente municipal y diputada local, sobre la obra gestionada en el mes de noviembre del tramo carretero de frijolillo a Santiago centro, donde aseguran que tal obra fue desviada para la comunidad de Tezapotla, y que el delegado y comité de contralor desmienten tal situación, ya que aseguran esa obra ya se había gestionado desde el 2015 y que en ningún momento se desvió. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Comité de contraloría de Tezapotla, Fernando Ávila. En una plática que se sostuvo con el comité de contraloría de Tezapotla, Fernando Ávila, refirió que el problema que habían estado teniendo los del tramo carretero de frijolillo Santiago Centro, donde aseguraban que el recurso que estaba destinado para el este tramo carretero había sido desviado para Tezapotla, pero donde decían que la diputada les había mentido en tal aspecto, ya que en noviembre se habían reunido con ella para acordar sobre dicha obra. Así mismo manifestó “ante esta situación la diputada les dijo que ella simplemente las había acompañado para dicho proceso de gestión, pero que en ningún momento les dijo que ya era un hecho que les llegaría la obra, ante esto también el director de la junta estatal de caminos del estado refirió que la obra estaba ya designada para la comunidad de Tezapotla, y que en ningún momento se había desviado”. De la misma manera remarcó “a nosotros ya nos había confirmado Jesús rocha morales, director de la junta estatal de caminos de la huasteca sur, y de la misma manera Porfirio Vargas flores de la junta estatal de caminos del estado. Arguyó “desde el año 2015 hemos estado gestionando esta obra, y en el momento en que nos llega ahora nos la quieren quitar, no es posible que la gente quiera engañar a los demás, mejor hay que gestionar y gestionar hasta que se nos apoye, porque no es justo que el que haya gestionado después quiere que se le brinde más pronto el apoyo que los demás que han gestionado desde hace años”. Finalizó “nuestro tramo carretero los hemos estadio gestionando desde hace mucho y lo podemos gestionar y con eso nos defendemos, así que los que quieran pelearnos la obra que nos muestren sus papeles donde diga que han estado gestionando, porque a nosotros se nos va a poyar con un tramo carretero de veintidós kilómetros”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Choferes no respertan descuento a INAPAM Santa María Picula lista para la “Semana Santa” En bronca termina encuentro de fútbol rápido en San Rafael Vecinos decidirán si túnel de la Club de Leones se cierra Promueve Sentik acercamiento de comunidades con autoridad