En Axtla, Cocodrilos devoran ganado en el río Puerco

Ángel López Hernández, originario de la comunidad de El Cerro, colindante con el municipio de Tampacán, señaló que a lo largo de las últimas semanas, se han presentado constantes ataques de cocodrilos en ese lugar en donde animales de todo tipo son destazados por estos saurios lo que ha provocado el temor de la ciudadanía.

“Desde hace algún tiempo, me he dedicado de manera alternativa a mi trabajo de lanchero, a la cría de puercos, pero de pronto se me empezaron a desaparecer constantemente, por lo que pensé que estaba siendo víctima de robo, así que una noche, armado me dediqué a espiar, fue entonces que vi salir de entre las aguas turbias del Río Puerco un enorme lagarto, de aproximadamente 4 metros de longitud, quien de un rápido movimiento atacó a los puercos, logrando llevarse entre sus fauces a uno de ellos, sumergiéndolo en el agua de donde ya no salió”, aseveró preocupado el lanchero.

Además, otras familias refirieron haber sido víctimas de que les han devorado hasta vacas y sus mascotas, lo cual, trae consigo gran preocupación de ser víctimas de alguno de estos animales, a sabiendas que será muy difícil que puedan ser cazados o asegurados por las autoridades correspondientes para de allí ser llevados a un lugar más lejano.

“Sabemos que siempre estaremos con esta preocupación pues la corriente del rio es la que los arrastra pero pues aquí vivimos, y tenemos que mantenernos alertas ante cualquier situación de que un cocodrilo salga a nuestro paso y nos ataque”, aseveraron varias personas reunidas en la zona habitada cerca del famoso Río Puerco.