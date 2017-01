URSEHS investigará denuncia contra presunto maestro golpeador Porque nunca van a estar los derechos de los maestros por encima de los derechos de los niños, en la escuela Emiliano Zapata Matlapa S.L.P.- URSEHS dice no tener conocimiento ante la situación del maestro que presuntamente maltrata a los niños en la escuela primaria Emiliano Zapata, pero afirma se comenzará una investigación para dar pronta solución a este problema, respetando tanto los derechos de los maestros como los de los niños. HUASTECA POTOSINA 0 Comentarios Escuela primaria “Emiliano Zapata”. Ante esta situación presentada en la escuela Emiliano Zapata hace unas semanas, en la que la unidad regional de servicios educativos aseguró no tener conocimiento, pero dijo José Sánchez Lara, coordinador de la URSE, comenzarán con las correspondientes investigaciones y de acuerdo a los resultados actuar de manera correcta. Donde también manifestó “hasta el momento no tengo informe de este caso de manera oficial, pero de manera extraoficial nos enteramos de algunas situaciones de esas, pero ya hablamos con el titular de ese sector para que se presente en la escuela, haga la investigación y nos envié un informe detallado de lo que está sucediendo en esa escuela”. De la misma manera añadió “a parte de ese problema, está la ausencia de dos maestros que también acaban de ser recontratados para ir a cubrir los requerimientos y de las necesidades de la escuela, así mismo ya enviamos paquetes de bibliotecas escolares para la escuela primaria Emiliano Zapata”. Puntualizó “esperemos que todo se regularice en breve, pero trataremos por todos los medios para que esto se de lo más rápido posible, porque debemos hacer un estudio detallado, ya que esto no está permitido el maltrato hacia los niños, porque la integridad física de los niños está bajo nuestro resguardo, tenemos que protegerlos en lugar de agredirlos, pero estaremos haciendo la investigación primeramente”. Finalizó “no podemos emitir un juicio antes de hacer la investigación, porque tenemos normas y lineamientos que rigen la vida institucional de la secretaria y también los derechos de los maestros, pero nunca van a estar los derechos de los maestros por encima de los derechos de los niños, estamos muy conscientes de esto”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA