Espejeando De verdad que esa promesa de no permitir la instalación de más topes en la red carretera que atraviesa la zona norte del estado, no es algo nuevo y por muchos años ha sido uno de los principales reclamos en la de por si caótica región Huasteca, sector de la entidad en el que a veces y dado los acontecimientos que suelen presentarse, quienes nos encargamos de relatarlos y por supuesto que los que nos hacen el favor de leerlos, verlos o escucharlos, según sea la plataforma por la que se difundan, pudiésemos quedarnos con la idea de que aquí no hay ley más fuerte que la que dictan los habitantes de las comunidades que convergen en este sector. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Ejemplos sobran y al paso de los años se construyen otros más, eventualidades que se convierten en anécdotas, en pasajes de una tierra llena de contrastes de todo tipo y en donde el delito se disfraza de uso y costumbre, sin importar si el reclamo que ocasiona la protesta es verdaderamente legitimo o si a través de las acciones que se realicen, se afectan los derechos de terceros, aquí todo se puede y más si se vive en alguno de los pueblos indígenas que integran este terruño huasteco. Por ello, el escuchar nuevamente que no se permitirá que los vecinos de los pueblos que se encuentran en el tramo carretero que va de Huejutla a Tehuetlán, instalen topes sobre la cinta asfáltica de la moderna autopista que se construirá y cuyos trabajos se espera inicien a finales de abril o principios de mayo, resulta un tanto sorprendente y difícil de creer, sobre todo por el actuar al que nos tienen acostumbrados las familias que viven en esas localidades. Permitir que esta clase de reductores de velocidad que realmente no lo son y así lo explican quienes están encargados de pormenorizar tan ambicioso proyecto, se coloquen a diestra y siniestra, equivaldría a echar por tierra el objetivo principal que se persigue con la creación de esta vialidad que será de cuatro carriles y que contempla la edificación de un paso a desnivel en el famoso crucero Tres Huastecas, ya que una de las metas es acortar el tiempo de recorrido entre la cabecera municipal y el poblado en mención, lo que se vería afectado en caso de que esto se permita. Trabajo arduo e intenso tendrán que realizar con los vecinos de esas localidades, quienes actualmente se encuentran generando acercamientos para lograr la liberación del derecho de vía, ya que el lograr no solo su colaboración sino ante todo su comprensión de que eviten dañar esta importante vialidad una vez que registre las mejoras que se han anunciado, no será tarea fácil, sobre todo cuando por años, sin que exista autoridad que siquiera intente ponerles un hasta aquí, se les ha impedido la colocación de topes que más que eso, se convierten en peligrosos obstáculos dada las dimensiones que presentan y su mala ubicación. Por ello es que no resulta tan fácil creer, por eso y por diversos tramos carreteros en los que se dijo no se permitiría se presentase este fenómeno y que hoy son víctimas de este mal, es que preferimos mantener nuestras reservas, amparándonos en ese viejo refrán que a la letra dice "del dicho al hecho hay buen trecho" o aludiendo a otro de lenguaje más coloquial o común que manifiesta esa clara frase que nos dice que "del plato a la boca se cae la sopa"…