Chiqueros en hogares son un gran foco de infección: alerta salud Jaltocán, Hgo.- Autoridades de Salud realizan pláticas informativas en barrios y comunidades para dar a conocer acerca de los riesgos a la salud y problemas que causan las porquerizas que se encuentran en las zonas pobladas, las cuales de acuerdo a las normas de salud no están permitidas. HIDALGO | Jaltocan En los hogares es muy común la crianza de estos animales, ya que con ello se apoyan en su economía las familias sin importar los riesgos a los que se pudieran exponer. Personal perteneciente a Salubridad y el Centro de Salud realizan reuniones en las localidades del municipio para crear conciencia sobre los focos de infección que se han desarrollado con la abundancia de criaderos de puercos que hay en el municipio, a la vez han dado a conocer las normas y reglas que se tienen que acatar así como las sanciones que se aplican a quienes no están dentro de lo reglamentado. Esther Camargo Barragán coordinadora de salud en el municipio, dijo que ha sido muy difícil tratar de combatir el problema de las porquerizas, a pesar de que se concientiza a la población sobre los daños a la salud por la crianza de puercos en lugares habitados, los cuales recalcó que no están permitidos y menos aquellos que se ubican a escasos metros de las casas, incluso de las cocinas. Explicó que con apoyo de la Comisión para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (COPRISEH) se realizan operativos para clausurar y aplicar sanciones a los dueños de las porquerizas que no cumplen con las normativas de salud.