Desmienten supuesto cobro de proyectos Habitantes de Ahuehuetl aseguraron que las declaraciones de una vecina difieren de la realidad y es ella quien no participa ni coopera con la comunidad. Huautla, Hgo.- Habitantes de la comunidad de Ahuehuetl desmintieron las declaraciones que dio a conocer en días pasados una persona sobre el supuesto cobro que lleva a cabo una representante de una fundación, además que en ningún momento les quitaron el material recibido. Como se dio a conocer hace unos días, la señora Katalina Teodoro Olivares, dio a conocer a Zunoticia que una persona de conocida fundación que se ubica en la capital hidalguense, estaría realizando el cobro por los apoyos entregados. Sin embargo, lo anterior fue aclarado por las vecinas de dicha localidad en donde afirmaron que esta persona es muy conflictiva, además de no participar y cooperar con la comunidad. Reconocieron que sí acudieron a los domicilios de las señoras Amancia Hernández García y Alicia Olivares Rosas, ya que habían dejado por voluntad propia el grupo del proyecto de hortalizas, por lo que tuvieron que recoger el material que había en sus casas con el permiso de ambas; sin embargo, Katalina Olivares comenzó agredirlas y a tomar fotografías. A esto, las vecinas de Ahuehuetl comentaron "la señora Katalina Teodoro Olivares informó que la licenciada cobra 2600, lo cual es mentira, ya que ella no participa en el grupo ni en la comunidad, la señora es una persona prepotente que ni siquiera participa en faenas". Mencionaron que aún no recogen todo el material, ya que está pendiente que les entreguen una malla sombra, manguera de riego, palas y picos. Asimismo, agregaron que esta persona sólo anda buscando problemas y pretende desestabilizar al grupo de vecinas que se han visto beneficiados con estufas ecológicas, además del proyecto de hortalizas y baños, pero que en ningún momento han entregado dinero a cambio de los mismos, tal y como lo señaló Katalina. Por otro lado, agradecieron el apoyo que les ha brindado la fundación para la gestión de proyectos, así mismo a la Secretaría de Desarrollo Social y a la presidenta municipal, Martha Hernández Velasco, por lo que solicitaron a través de este medio les sigan beneficiando con este tipo de proyectos ya que lo único que buscan es el beneficio para sus familias.