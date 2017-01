Unión de comerciantes no ha incrementado costos Huautla, Hgo. Integrantes de la Unión de Comerciantes Semifijos, Tianguistas y Ambulantes dieron a conocer que hasta el momento han estado sosteniendo los precios a pesar del incremento de las gasolinas, sin embargo, estarán atentos por los cambios que sufrirá el hidrocarburo durante el mes siguiente. HIDALGO | Huautla 0 Comentarios De acuerdo al representante de la Unión de Comerciantes, mantienen los precios a pesar del incremento de la gasolina. Frase: Esperarán la situación de las gasolinas durante el siguiente mes en que tendrá precios variables todos los días. De acuerdo a al representante de dicha organización, actualmente los comerciantes adheridos han mantenido los precios, aunque algunos de ellos no mantienen las ganancias como en meses pasados. Declaró, Ángel Islas que “lo que necesitamos realmente en Huautla es que la gente se arrime a comprar, porque ha movimientos que piden que bajen las gasolinas, pero aquí los compañeros como las verduras no se ha visto un aumento en el producto, estamos manteniendo la situación para ver qué sucede en este mes”. Asimismo, cabe mencionar que productos básicos como la tortilla ya sufrió un aumento, lo mismo que el pasaje, por lo que será en el transcurso del siguiente mes en que se tenga un costo variable de las gasolinas lo que determinará a todos los comerciantes incrementar el costo de sus productos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Desmienten supuesto cobro de proyectos Ya podrán renovar la licencia comercial Asociación entregó cobijas a habitantes Transportistas hacen caso omiso al llamado del Gobierno El domingo será la toma de protesta de los delegados