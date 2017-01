Denuncian saqueo voraz de material pétreo en rio Vecino de este municipio ya puso de conocimiento a gobierno del estado. Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Imágenes que proporcionó J.M. de los momentos en que varios camiones eran cargados con material pétreo. Frase: “Lo que tengo entendido que la extracción del material debe ser a más de 100 metros de las estructuras del puente, pero estas personas lo hacen exactamente ahí y eso puede debilitar la base”. Atlapexco, Hgo.- Vecino de este municipio denunció públicamente un voraz saqueo de material pétreo en el río que cruza la cabecera municipal, en los últimos días cerca de la base de una estructura del puente, por lo que ya alertó, tanto a las autoridades municipales como estatales pero hasta el momento no han tomado cartas en el asunto. J.M.N. dio a conocer que durante los últimos días, varios camiones fueron introducidos hasta en el propio río para cargarlos de arena, pero lo más grave, argumentó, han estado extrayendo el material cerca de la base del puente, lo que podría en el peor de los casos debilitar su estructura. “Lo que tengo entendido que la extracción del material debe ser a más de 100 metros de las estructuras del puente, pero estas personas lo hacen exactamente ahí y eso puede debilitar la base”, dijo. Asimismo, comentó que lo anterior ya lo había denunciado, primero ante el área de Ecología de la presidencia municipal, posteriormente a la policía estatal, pero ha obtenido respuestas negativas por lo que se vio en la necesidad de dar aviso al propio gobernador. Comentó que este problema está ocasionando un grave daño al medio ambiente, ya que cada día son más los camiones que ingresan y las personas van derribando los árboles para llegar a los rincones en donde se supone hay “material de mejor calidad”. Pero reconoció que ya se encuentra analizando la posibilidad de enviar su denuncia ante la Comisión Nacional del Agua y ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, no dudando en que sea a varias dependencias relacionadas con esta problemática. “El problema no será para nosotros, el problema se va a heredar a las nuevas generaciones, por eso debemos cuidar el medio ambiente, esto que están haciendo es grave, porque sé que supuestamente les fue cancelado el permiso y siguen saqueando”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Respalda alcaldesa selección de cuarta división de Atlapexco Se extravió una niña en el mercado 7 de 10 habitantes viven en situación de pobreza Sostienen reunión para mejorar el comercio local Proyectan construir comedor comunitario en Atotomoc