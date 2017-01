Apreciaciones Tremendo susto se llevaron en Nicolás Flores la noche del pasado sábado 21 de enero por la tarde – noche, debido a fuertes corrientes de aire, un árbol se cayó sobre los cables de alta tensión provocando un incendio que por las fuertes corrientes de aire se propagó inmediatamente, exponiendo las casas habitación de miles de vecinos, por lo que trabajaron hombro con hombro para salvaguardar el patrimonio de los humildes habitantes. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Cabe agregar que la misma orografía del lugar es difícil, ante las barrancas que existen, aun así la gente no se amilanó, se dieron cita para hombro con hombro sacar adelante los trabajos ante la amenaza de que el incendio alcanzara domicilios de humildes habitantes que tuvieron que ser evacuados. El presidente municipal Nicolás González Elizalde nos revela que estuvo ahí Protección Civil de Zimapán, elementos de bomberos quienes se hermanaron en los trabajos que los ciudadanos de las distintas comunidades estuvieron de acuerdo con trabajar toda la noche para lograr sofocar el dantesco incendio. Mire, quien no conoce Nicolás Flores dirá se trató de un simple incendio, pero quien ha ido entenderá lo difícil que fueron las labores, primero porque de noche el frio se intensifica, el viento es difícil, por la altura en la que se encuentra ese bello pueblo, pero los trabajos tenían que hacerse y por fortuna para todos al siguiente día por la mañana la gente regresó a sus hogares. El presidente municipal estuvo al frente del contingente, pero como es esto siempre se generan críticas y le comenzaron a llover señalamientos en redes sociales de sus detractores como es costumbre, detrás de un celular o de una computadora en el confort del hogar le criticaron feamente, lo que desconocían es que el mismo alcalde no tenía tiempo para responder, estaba al frente de la eventualidad. Lo relevante del tema es que no pasó a mayores pues ese pueblo tiene historias funestas donde han existido daños materiales, en casas y ganado e incluso pérdidas humanas y eso se pudo evitar, gracias a la suma de voluntades. La tarde de ayer se llevó a cabo la apertura de la tienda Comercial Mexicana misma que permaneció cerrada desde el pasado dos de enero, en donde integrantes del movimiento pacífico en contra del gasolinazo acudieron a la sucursal donde sostuvieron una plática con gerentes y trabajadores del lugar. Voceros del movimiento estuvieron a las afueras de la tienda donde dejaron en claro que tras una serie de acuerdos entre integrantes del mismo se llegó a la conclusión que desde ayer la Comercial Mexicana abriría sus puertas a la población quienes ya ped la apertura de las tiendas las cuales generan fuentes de empleo. Entre las peticiones también está que la tienda ponga una pancarta en contra del gasolinazo, lo que la tienda cumplió minutos después al colocar dos pancartas a las entradas de la tienda, también que estas tiendas consideren a los horticultores del municipio con el fin de que puedan ser el enlace para que los comerciantes ofrezcan sus productos en las cadenas. Dejaron en claro que los integrantes del movimiento no han recibido ningún recurso de la tienda inclusive dijeron en caso de que la gente intente hacer actos vandálicos, integrantes del movimiento acudieran a retenerlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes, donde personal de la tienda reconoció la disposición de integrantes del movimiento. Cabe agregar que en la sucursal Aurrerá también se instaló una pancarta con el anuncio de la apertura del establecimiento para este martes, regresa la respuesta de esa marcha donde los manifestantes tomaron conciencia a los reclamos de los ciudadanos, donde está plagada por supuestos manoseos, pero finalmente ya se va regresando el escenario de Ixmiquilpan gracias a la presión de la sociedad y la apertura que van teniendo los manifestantes a que todo regrese a la normalidad que el pueblo ansía. En el tianguis de esta ciudad en el barrio de San Antonio, criticaron su preocupación ante los tanques de gas que se encuentran expuestos al calor de los comales, en los puestos de comida que en el lugar se encuentran, lo que pudiera ser un riesgo para los clientes, la versión de los ciudadanos debe ser supervisada por protección civil municipal para que no se genere un accidente. El crecimiento del tianguis, con ello se crecen los riesgos y sino al tiempo. Se considera innecesario que llegue a suceder algo para que se tomen manos a la obra. Señores de San Antonio, es su barrio, tiene que exhortar a las autoridades y los responsables del tianguis que les firmen una responsiva contra daños, no se trata de dar algo cada año y cada que quieran, se trata de que se hagan responsables de sus acciones, de ahí que se comience con que firmen documentos los propietarios de cada inmueble que usa tanque de gas, pero para San Antonio, y la otra responsiva debe ser del dirigente del tianguis quien solo recibe las cuotas pero no aporta nada a la prevención.