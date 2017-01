Apreciaciones A una nueva manifestación está convocando el abogado Jesús Sierra Acuña en el puente El Cascabel este próximo jueves luego de que, la manta que él junto con otros ciudadanos colocaron en donde bautizaba a ese sitio como un “Monumento a la Corrupción”, fuera según denuncia, retirada más no así los escombros que llevan más de 4 meses en el mismo sitio. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Veremos si para ese día logra que más personas se sumen a la inconformidad de tener un puente cerrado con un camino alterno que da una mala bienvenida a quienes visitan la ciudad y región máxime a que se acerca la época de mayor auge turístico y no hay muestras de que el Gobierno quiera arreglar ese sitio. Una vez más, los cañeros están siendo vistos como los responsables de los incendios y las altas temperaturas que se han tenido en la ciudad por las quemas que realizan en la zafra desde que en el 2013 la región fuera azotada por siniestros de grandes magnitudes. Cabe recordar que tras esos sucesos, cada año Protección Civil estatal ha puesto como tema de discusión e prohibir la quema de caña ya que, además de ser un factor para que inicien los incendios, según expertos daña le tierra y merma su rendimiento. Sin embargo prohibirla de tajo no es la solución ya que a duras penas muchos de los productores sacan ganancias a sus cosechas para poder continuar con esa labor y no cuentan con capital para invertir en otras formas de zafrar por lo cual tendrán que buscar otras posibles soluciones. Y es que se ha dicho que hay un horario para realizar las quemas, sin embargo se duda que los productores la cumplan así que debería de empezarse por ahí y que la CONAFOR haga cumplir lo que su ley establece ya que hasta la fecha no se hace. Tal parece que ya comenzó a haber más trabajo político de parte de algunos que tienen aspiraciones para algún cargo en el siguiente proceso electoral del 2018. La semana pasada comenzó a circular una invitación a diversas personas de parte del ex secretario del Ayuntamiento Gilberto Almendárez, para que lo acompañen a su festejo de cumpleaños. Por otra parte, Adrián Esper Cárdenas continúa reuniéndose con diversos sectores de la ciudad e incluso participará en un foro sobre candidatos independientes que se realizará en la ciudad de México. Delia Guerrero por su parte trabaja en bajo perfil entregando apoyos sin solicitar los reflectores echando mano de las redes sociales. Hace poco, la hoy diputada federal visitó el ejido Laguna del Mante en donde bajó recursos para la construcción de un invernadero para la producción de verduras el cual no ha inaugurado de manera oficial. Afortunadamente no se cumplió la amenaza hecha por un usuario de Facebook la semana pasada, donde alertaba que entre el viernes o el lunes llevaría a cabo un ataque como el sucedido en la ciudad de Monterrey Nuevo León donde un alumno atacó con una arma de fuego, a sus compañeros y maestra de la escuela donde estudiaba. Sigue la rivalidad entre Ena Buenfil con diversos prestadores de servicio de la ciudad y hasta el momento como resultado de ello, se cancelaron de manera temporal, los recorridos en balsas que se habían reactivado hace apenas una semana. De manera oficial no hay una razón del porque la actividad se detuvo y solo se sabe que es debido a fricciones entre empresarios del ramo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones