Huasteca Norte lejos de que se tengan casos como el de Monterrey A pesar de ello se reforzarán en las escuelas los programas ya establecidos como es la promoción de los derechos humanos La Huasteca Norte está muy lejos de tener casos lamentables como los sucedidos en una escuela en la ciudad de Monterrey Nuevo León donde un estudiante agredió con una pistola a sus compañeros y a su maestra, externó lo anterior el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN) José Federico Carranza. Ciudad Valles | Ciudad Valles "En las escuelas de la Huasteca se trabaja con normas de convivencia, con reglamentos, se convive, y hay diálogo"; José Federico Carranza. A pesar de ello dijo, se reforzarán en las escuelas los programas ya establecidos como es la promoción de los derechos humanos, "el operativo mochila se está verificando si se puede volver a realizar que en años anteriores que se quitó por la cuestión de la intimidad de los estudiantes" dijo. El jefe de la URSEHN aseguró que en la Huasteca Norte "se trabaja con normas de convivencia, con reglamentos, donde hay el respeto, se convive, hay diálogo sin embargo debemos de vacunarnos en esto porque en ocasiones hay niños y jóvenes que imitan ese tipo de cosas". El profesor hizo el llamado a los padres de familia a que estén muy al pendiente de sus hijos, para evitar situaciones dolorosas para prevenirlas. En cuanto al Operativo Mochila indicó que deberá ser avalado por padres de familia para poder realizarse y en caso de que así sea, tendrá que conformarse un comité pero en ese tema no se tiene fecha para ello. "El índice de situaciones de bullying o acoso no existen o son pocos los casos que tenemos, pero cuestiones de agresiones por parte de alumnos hacia a maestro es mínimo pero tenemos que seguir previniendo para evitar ese tipo de cosas" finalizó.