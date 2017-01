Cañeros que no controlen sus quemas son sancionados Representante aseguró que de no realizar las quemas durante la noche o madrugada se les sancionará con el 10% de sus productos. Cañeros pertenecientes a la CNC que se les salga de control la quema de sus parcelas e invadan las de otros serán acreedores a sanciones fijadas dentro de la organización para evitar siniestros de mayores magnitudes. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Se adelantó la temporada de incendios y uno de los sectores que tiene relación con ellos es el cañero. Antonio Juárez Torres, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, quien agregó que la semana pasada un aproximado de 400 toneladas de la gramínea fueron quemadas en zonas como Gustavo Garmendia y Laguna del Mante. “Tenemos que estar preocupados y hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar dichos siniestros; en ocasiones hay quienes van a hacer sus quemas y se descuidan y no se hacen acompañar de tres o cuatro personas o sea que, si una persona va solo difícilmente va a poder combatir en caso de que se le propague” expresó este lunes en entrevista. Dijo que les ha recordado a los productores a que realicen las quemas en los horarios permitidos es decir, en la madrugada o en la noche y nunca en la tarde cuando arrecia el calor quienes ya están advertidos a que si a algún productor se le extiende el fugo a otra parcela, “se le castiga con el 10% o 15% dependiendo de la calidad de su producto”. A la Comisión Nacional Forestal dijo, les hace llegar el calendario de quemas para toda la semana ya que es obligatorio “para que estén enterados y nos ayuden en un momento a controlar las quemas”. Hasta ayer añadió, acumularon 65 días de zafra con un total de 363 mil toneladas procesadas pero estima que en campo aún queda más de un millón de toneladas, por lo cual será muy difícil llegar a la meta a menos que deriven a caña a otras factorías de la región. A pesar que al día realizan un promedio de 8 mil toneladas diarias, Juárez Torres indicó que el KARBE es muy bajo, de solo 109 puntos cuando en otras factorías como el Ingenio Plan de San Luis está por encima de 118 unidades y el de Tambaca 115. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Huasteca Norte lejos de que se tengan casos como el de Monterrey Se quejan de falta de energía eléctrica en dos comunidades Operativo contra carros chatarra y abandonados No hay operativo mochila en Valles No apoyará actividades que no generen cadena de valor