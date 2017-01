Se quejan de falta de energía eléctrica en dos comunidades

Ana Lucero Bárcenas Martínez de “El Prodigio”, explicó que hace un año, solicitaron por escrito al Municipio la introducción de energía eléctrica en dos poblados que están más allá de Lomas del Barranco, pero hasta el momento no les han respondido. En el anterior trienio del ex alcalde Juan José Ortiz Azuara dijo, les dotaron de plantas solares pero estas sirven solo cuando hay días soleados y no cuando está nublado aunado a que, la energía que llegan a recargar no abastece a aparatos eléctricos de primera necesidad como el refrigerador o ventiladores. Laura Teófilo Flores por su parte dijo, que hace tiempo, fue introducida “la luz” a Lomas del Barranco pero, quedaron pendientes El Prodigio y Sidral en donde habitan más de 10 familias. “Uno no puede comprar refrigerador porque la planta no lo levanta, muy apenas enciende la tele y aparte si hace sol si carga pero si esta nublado no y muy apenas sirve para los focos”, expresó Bárcenas Martínez.