Operativo contra carros chatarra y abandonados

El Capitán Valentín David Franco Pineda, Director de Policía y Tránsito en Valles, dio a conocer que el operativo tiene como propósito dejar libres las vías públicas, evitar una mala imagen de la ciudad, corroborar que esas unidades abandonadas no sean robados, pero también evitar que esos vehículos no se conviertan en focos de infección en materia de salud pública. Comentó que con estas acciones se da respuesta a demandas ciudadanas, en las que se ha solicitado la intervención de la policía debido a que la mayoría de las veces esas unidades que se han convertido en chatarra, son abandonadas sin que nadie las reclame, dando mal aspecto a la ciudad. Franco Pineda, señaló que en primera instancia se dejará una notificación a las familias que tengan en su exterior unidades abandonadas, para que en un lapso de 72 horas los dueños retiren las unidades de no acatar serán llevados al corralón.