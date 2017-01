Director de INMUDE rechaza acusaciones de mujeres de Prospera El titular del área de deportes refirió que la titular de Prospera debe gestionar agua para uso de su gente y ser responsable del uso que hacen del inmueble En días pasados beneficiarias del programa Prospera manifestaron su inconformidad debido a que los baños del Estadio Solidaridad estaban sucios debido a que el encargado del INMUDE Gustavo Ramos González no hacia su trabajo, incluso pidieron su renuncia. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Director del INMUDE solicitó a las mujeres de Prospera que sean más responsables al hacer uso de éste espacio, cuidar el agua y no tirar basura. Ante esto el director de esta dependencia municipal Gustavo Ramos González dio su versión, solicitando que sean más responsables con el inmueble que se les presta y que de perdido tiren la basura en el contenedor. Por ello el director del INMUDE afirmó que él no es el encargado de andarles limpiando cada vez que ellas dejan sucio, ya que no tiene cargo en la limpieza de mujeres de Prospera, en su caso la titular de Prospera, dijo, debe apoyar con agua para buen servicio de los baños, ya que es para su gente, además de que sean responsables para mantener limpio los espacios. Ante esta situación, Gustavo Ramos González, dejó en claro esta problemática de la siguiente manera “el estadio es un espacio público, donde varias personas vienen a solicitarnos las instalaciones, pero nosotros simplemente las prestamos, no estamos cuidando haber quien ensucia para limpiar, entonces para poder mantener el lugar limpio, los que van a utilizar el estadio que sean personas responsables y que se den cuenta de que si a los baños se le tiene que echar agua, pues que le echen, y que al consumir algún alimento cerca de las instalaciones depositen la basura en el contenedor”. Reafirmó su declaración “porque incluso teniendo el contenedor enfrente de donde están consumiendo algún alimento, tiran la basura en el suelo, en el mismo lugar donde están”. Argumentó Ramos González que efectivamente tienen un convenio en cuanto al sustento del agua para los baños donde se suerte cada semana agua de una pipa “y esta cantidad nos debe de durar toda la semana hasta el siguiente viernes, pero en su caso cuando pagan Prospera solamente dura tres días el agua, ya que son muchas señoras y no da abasto”. Señaló el funcionario que por esa razón solicita a la titular de Prospera que lo apoye “en ese aspecto ya que el agua no nos dura, entonces como son personas a su cargo que nos ayude con el agua, porque no es nuestra responsabilidad tenerles todo a la mano”. Dijo finalmente para que no haya inconformidades ni acusaciones sin fundamento que “esperemos que no nos sigan echando la culpa de los actos de las personas, les pedimos que sean personas responsables con los espacios, estamos haciendo lo que podemos pero no solamente es el estadio, sino que también la UDETA y la cancha municipal, entonces no podemos estar en todos lados”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Se incrementa el número de comerciantes comunitarios Destraba conflicto entre rutas la SCT Campaña de areteo realizará desarrollo rural Ofrece biblioteca curso de manualidades Afirma diputada que no había proyecto para carretera