Afirma diputada que no había proyecto para carretera Ante falta de respuesta sobre la rehabilitación del tramo carretero de El Frijolillo a Tetitla, la diputada local Guillermina Morquecho Pazzi aseguró en ningún momento se les fue a engañar, sino que simplemente este tramo no estaba contemplado, y que solamente por invitación de las autoridades había estado como portavoz ante la Junta Estatal de Caminos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Diputada Guillermina Morquecho Pazzi. Esto luego de que habitantes de El Frijolillo y Tetitla, argumentaban que el recurso que correspondia para esta obra había sido desviado, sin embargo la congresista Morquecho Pazzi aseguró que este tramo carretero de Frijolillo a Tetitla no estaba contemplado, ni siquiera solicitado, sino que ella fue a invitación de ellos, a escucharlos, y a la vez a hacer portavoz en la JEC, en noviembre del año pasado". Por ello la legisladora dejó en claro "me dijeron que si había algún excedente nos podían echar la mano, no hubo, sin embargo iban a tratar de considerar este kilómetro, salieron otros que ya se etiquetaron desde marzo del año pasado, sin embargo no se han iniciado, y lo único que se les ha estado dando es información". De la misma manera argumentó "en ningún momento se les fue a engañar, yo antes de ir a su comunidad platique con el director de la Junta Estatal de Caminos, y me dijo que se iba a buscar la manera de apoyarlos, cuesta tres millones, no es un tramo que cueste poco". Dijo sin embargo Morquecho Pazzi que "en la JEC ahorita no tienen la capacidad para invertir en rehabilitación, sin embrago yo me voy a encargar de dar seguimiento para tratar de conseguir este recurso".