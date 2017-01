Destraba conflicto entre rutas la SCT Las cuales contratarán a un checador de salida de las unidades para no empalmarse Quedó destrabado un conflicto entre las rutas Papatlaco y Coahuica, que tras llevarse a cabo una mesa de trabajo a propuesta de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, finalmente se firmó un convenio donde ambas rutas quedaron de común acuerdo en contratar a un checador de salidas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios El delegado de la SCT Leoncio Durzo Hernández, destrabó conflicto de las rutas Papatlaco y Coahuica. Y es que inicialmente ambas rutas tenían diferencias de interés por subir más pasaje cada una a su conveniencia, resultando cuatro comunidades afectadas ante esta problemática, incluso se ventiló que algunos operadores ingerían bebidas embriagantes en horarios laborales. Lo anterior lo dio a conocer el delegado de la SCT en la Huasteca Sur, Leoncio Durzo Hernández, que en una mesa de trabajo que se realizó con las rutas de Papatlaco y Coahica, manifestó que resultaban afectadas las comunidades de Amatitla Tamán, Amatitla Santiago, La Loma de Buena Vista y Cuajapa Santiago, en donde se estaba brindando un mal servicio. Por lo que tras negociaciones entre ambas rutas el funcionario los conmino a trabajaren coordinación, y en convivencia entre rutas, ya que pasaje hay para todos, y sugirió el funcionario que para evitar que unas a otras se “roben el pasaje”, debían tener tiempo de salida para no empalmarse, por lo que en dicho dialogo los representantes de ambas rutas se comprometieron a contratar un checador que registre cada una de las salidas de las unidades en tiempo. Durante la plática salió a relucir de dos operadores de la localidad de Papatlaco fueron reportadas consumiendo bebidas alcohólicas a bordo de unidades del servicio público, mismos que ya están citados para la aplicación de la sanción que se les debe aplicar por violación al reglamento. Durzo Hernández aseguro que ya se encuentran en investigación estas dos personas, sin embargo mientras tanto fueron suspendidas de su servicio de manera temporal, ya que va a ver cero tolerancias en ese aspecto, por lo que hay de por medio vidas en riesgo, citó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Se incrementa el número de comerciantes comunitarios Director de INMUDE rechaza acusaciones de mujeres de Prospera Campaña de areteo realizará desarrollo rural Ofrece biblioteca curso de manualidades Afirma diputada que no había proyecto para carretera