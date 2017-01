Estalla Alcaldesa en contra del delgado regional de Segam Pide públicamente a la titular de Segam “salga de su escritorio” Aquismón, S.L.P.- Retó la presidente municipal Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, al delegado regional de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Germán Zamora Díaz de León, a que repita a la autoridad municipal, su intención de estropear una asamblea comunal en “Unión de Guadalupe”. Pidió públicamente a Ivette Salazar Torres, titular de la Segam, que “salga de su escritorio” e intervenga en el conflicto ocasionado por su subordinado. Aquismón | Aquismón 0 Comentarios Como se informó en la edición de ayer martes, autoridades de la localidad Unión de Guadalupe, buscaron el pasado lunes el apoyo de la mandataria municipal, ante la intromisión del delegado de la Segam en la Huasteca, en la designación de los órganos de autoridad interna, así como en las formas de organización comunitaria; pero además, le informaron sobre la negativa que dio el funcionario, para la ampliación de electrificación en la comunidad (obra gestionada por el Gobierno Municipal). “No voy a permitir que una persona ajena al municipio venga y me ofenda a la gente de las comunidades, y mucho menos que le falte al respeto a las autoridades. Este Germán Zamora, lo único que tiene son negocios particulares, siempre había sido respaldado por las anteriores administraciones, y eso no lo dice Yolanda Cepeda, lo dicen las autoridades y la propia comunidad”, subrayó la Alcaldesa. Aprovechó, para hacer un llamado a la titular de la Segam, para que ponga un “alto” a la violación constitucional del que acusan al delegado de la dependencia en esta región, “le pido públicamente a Ivette (Salazar Torres) que se salga de su escritorio y que venga a ver las necesidades de Aquismón, es muy fácil hablar atrás de un escritorio, aquí es donde la gente la necesita”. Ante la presunta advertencia que hizo Zamora Díaz a los comuneros de Unión de Guadalupe (hecho asentado en acta de Asamblea), de impedir el cambio del Comité Comunitario, así como el del personal en la caseta de cobro al sitio turístico si no le piden autorización, la Presidente Municipal enfatizó “las autoridades me invitaron a su siguiente Asamblea, y ahí estaré, esperando a Germán Zamora, a ver si se atreve a decir enfrente de la autoridad municipal, lo que les fue a decir”. Finalmente, respecto a la negativa que el funcionario dio a la obra de electrificación en la comunidad, tras asegurar que habrá impacto ambiental, Cepeda Echavarría lo tildó de mentiroso, pues la red eléctrica ni siquiera se ubica al interior del Sótano de las Golondrinas, puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Aquismón tiene un policía por cada mil 600 habitantes Acusan al delegado de la SEGAM de violar autonomía comunal de autoridades CDM – PAN inició proceso de refrendo con capacitación a personal de atención Incongruente promoción de activación física en escuelas sin infraestructura De que se suben las tarifas en el transporte, se suben: Irma Cardoza