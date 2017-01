Acusan a alcalde de “agenciarse” gestiones El director de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz Garza, arremetió en contra del gobierno municipal, debido a que no hay apoyos en materia de infraestructura. Axtla de Terrazas, SLP.- Afirmó que de manera urgente se requiere de la rehabilitación de aulas, cambio del cableado eléctrico y cambio de luminarias, mantenimiento de equipos eléctricos como lo son ventiladores, cambio de butacas y mesas, puertas en los sanitarios del alumnado, mismas solicitudes que han llegado a manos del presidente municipal Julio César Hernández Rescendiz en donde hasta el momento, ha negado rotundamente su apoyo a la institución. Axtla | Axtla 0 Comentarios Pascual Medina Rangel, director de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz Garza, acusó al gobierno municipal que encabeza Julio César Hernández Reséndiz de saludar con sombrero ajeno. Pascual Medina Rangel señaló “He acudido a muchas dependencias, por ejemplo en la presidencia municipal nunca ha habido una respuesta favorable, pero no me he quedado con los brazos cruzados, llevando solicitudes a distintas áreas para lograr bajar recursos, para lo cual me está apoyando Mario Bautista Trejo que es el Jefe de Departamento de Educación Secundaria pues colabora en este sentido a las escuelas que no estamos dentro de los programas federales.”, explicó el directivo. Medina Rangel aseguró en el mes de octubre del 2016, el munícipe envió a los regidores Arturo Rodríguez Hernández, J. Refugio Ojeda González y Álvaro Hernández Espinosa quienes dijeron que él ya había platicado con el Secretario de Educación en el Estado Joel Ramírez Díaz y que en cuestión de días les iban a hacer entrega de mobiliario escolar, cuya solicitud refirió haberla hecho el mismo director, y no Julio César Hernández Rescendiz, siendo esta promesa hasta el momento incumplida por parte del gobierno municipal. Concluyó que gracias a una donación realizada por la doctora Friné Azuara Yarzabal, la institución ya se hizo acreedora a mobiliario que envió desde la Ciudad de México, y ahora todos los alumnos de primer grado han resultado beneficiados; por lo que el Secretario de Educación señaló a Julio César Hernández Rescéndiz que dichas acciones son una muestra de colaboración, que podrían haber sido realizadas por el municipio, pero este último, no puso el interés adecuado, por lo que el edil, prefirió acreditarse dichos apoyos. “El presidente en contubernio con los regidores se quisieron adornar con esta petición, la cual, realicé yo, pero en ninguno de los casos, hemos sido favorecidos, solo ha sido el apoyo de donación por parte de Friné Azuara”, asintió Pascual Medina Rangel, Director de la escuela secundaria Moisés Sáenz Garza. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Acusan a delegado de la SCT de buscar arreglos en lo oscurito Imparten talleres para funcionarios del SMDIF Sanciones para quienes quemen en el basurero rumbo a Zacayuhual advierte el alcalde Acusan que Amado Vega Robledo busca politizar el sistema Cobach 5ª tormenta invernal afectaría al municipio