Críticas son entendibles, pero beneficio lo justifica: BOL Dijo estar consciente de las incomodidades que se provoca en la población, calles y a futuro el beneficio que esto generará, lo justifica. Tras las inconformidades surgidas por el congestionamiento vial que se ocasiona con los trabajos de rehabilitación de la calle Juárez, el alcalde Baldemar Orta, dijo estar consciente de las incomodidades que se provoca en la población, calles y a futuro el beneficio que esto generará, lo justifica. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Se analizan alternativas para dar vialidad en el municipio. "Yo ya sabía y tenía conocimiento previo de que una obra de este tipo nos iba a causar mucho cuestionamiento, crítica en su momento, enojo incluso, porque son obras que desafortunadamente están en un espacio que es el único, no tenemos otra vía alterna, es imposible no causar incomodidad y como dije estábamos consientes, pero también tengo que ser muy claro, durante mi campaña fue de lo que más escuche en la cabecera municipal y lo sigo escuchando, nos falta muchísimo mejorar las calles, estamos ya incluso ahorita con un programa de bacheo en la cabecera municipal y que vamos a lograr en un 80 por ciento que esos baches que se ven por todos lados, los tengamos tapados". "Pero regresando a la calle Juárez, insisto no me sorprende, ni tampoco me inquieta, porque al final del día, sabíamos del riesgo, pero creo uno de los principales cuestionamientos que tuvimos en la cabecera municipal es que todos los recursos se van para las comunidades y ahí estamos demostrando no solo con esa obra, si tu te vas al parque de Loma Bonita, al de Buenos Aires, al Jardín que próximamente lo vamos a inaugurar esa remodelación son obras que los escuche mucho en la gente, que quisiera yo ser Moctezuma para hacer una obra en una noche y no causar molestias, definitivamente sé que la molestia es legitima, es justa, porque nos afecta en muchas cosas pero la molestia es temporal y el beneficio va a ser por mucho tiempo" justificó. Dijo que espera ya que la obra este concluida la gente lo valore, pues por semana eran constantes los reclamos de fugas de agua, de drenaje, de pavimentación o de iluminación. "Es una inversión muy grande que se hizo ahí, y vuelvo a repetir, el tiempo nos juzgará". En cuanto al congestionamiento vial, aclaró estudian alternativas como la ruta del rancho La Gloria-El Tepetate-Palicta y la continuación del bulevar del ISSSTE "pero no soy mago ni traigo varita mágica y ni soy Moctezuma para hacer obras en una noche. Soy un ser humano con toda la buena intención de hacer lo mejor posible por nuestro querido municipio de Tamazunchale" puntualizó.