Tránsito impone ruta a taxistas El pasado lunes se cambió el sentido de la calle Amado Nervo nuevamente, por disposición de puestos ambulantes en donde ahora el departamento de tránsito municipal imponen ruta de salida a taxistas, por lo cual se inconforman. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Lo anterior lo dio a conocer Luciano Rivera Hernández, representante del sitio Hidalgo, quien señala que cada administración que pasa en el municipio se hacen cambios de circulación principalmente en la calle Amado Nervo, el cual se empleaba para bajar la calle Hidalgo, posteriormente se cambió para subir al Bulevar 20 de Noviembre, y ahora nuevamente cambia de sentido, teniendo confrontaciones con cada directores de tránsito. Aseguró que ahora resulta que el director de tránsito municipal Javier Terrones Pozos, había tenido una reunión con los puesteros así como con plazas y mercados, Andrés Gutiérrez, en donde ellos habían decidido ya no teníamos salida en la calle Amado Nervo. Señaló que fue algo incongruente ya que como sitio Hidalgo resultaron afectados a este cambio, nunca se les tomó en cuenta de la toma de decisiones, en donde el funcionario se defendió que la vez pasada se había opuesto al cambio. Mencionó que el director de tránsito municipal se comprometió esta vez iba a marcar el área de salida de los taxi sobre el tramo Hidalgo, pintando una línea divisoria en los dos carriles, para subir sobre la calle Simón Bolívar, con el entendido, "pero lo que no entiende porque no permitirle correr hacia el crucero". Puntualizando que solamente se tiene autorizado utilizar esta vía si va con dirección al Barrio del Carmen, en caso contrario si van para el crucero utilizarán la calle Hidalgo, haciendo la observación que los vehículos particulares podrán realizar estas maniobras si bien le conviene, tomar ambos sentidos.