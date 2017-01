Alcalde supervisó cinco obras prioritarias en comunidades de Tamazunchale “El compromiso del Alcalde no son palabras huecas, depositamos en él la confianza y pues estamos viendo con hechos que no nos equivocamos”: beneficiario de Cuapilol. Como parte de su agenda de trabajo el Presidente Municipal de Tamazunchale, Baldemar Orta López, realizó un recorrido de supervisión de obras prioritarias a cinco comunidades: Ahuehueyo, Cuapilol, Ixtiamel, Mazatetl y Totectitla donde se lleva un gran avance en los trabajos de obras como un centro comunitario y dentro del rubro de agua. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Momentos en que fue recibió por habitantes de las comunidades el Presidente Municipal, Baldemar Orta López. En Ahuehueyo y Mazatetl el Alcalde de Tamazunchale supervisó los trabajos de la construcción del sistema de agua potable, en Ahuehueyo se estarán invirtiendo 2 millones 727 mil 992 pesos en beneficio de 710 habitantes, obra que incluye la construcción de la subestación eléctrica, construcción del cuarto de control, inclusión de piezas especiales y la línea de distribución; mientras que en Mazatetl se invierten 1 millón 970 mil 226 pesos para la línea de conducción construcción de un tanque de 40 metros cúbicos, el cuarto de control, línea de conducción y el suministro de piezas especiales en beneficio de 247 habitantes. Sobre la obra de construcción del sistema de agua, Rutilia Florentino Lorenzo de Ahuehueyo comentó, “es un gusto que ya vamos a tener agua, yo vivo hasta la última casa, camino como dos kilómetros del pozo a mi casa, nos cansamos de acarrear agua, a los que vivimos más retirados nos beneficia mucho, ya con esto vamos a tener pronto agua con sólo abrir la llave en nuestra casa gracias a que el presidente nos respondió a nuestra obra prioritaria, aquí vemos los hechos de que sí nos está cumpliendo”. Continuando con su gira, Baldemar Orta López arribó a Ixteamel y Totectitla donde supervisó los trabajos de perforación de un pozo profundo para cada comunidad que se realizan posterior a estudios geofísicos que permitieron conocer los sitios donde se encuentran cuerpos de agua subterránea. Estos trabajos representan los primeros pasos para el inicio de obras a las que se les dará seguimiento para que estas comunidades tengan pronto agua en sus hogares. En Coapilol el Primer Mandatario de Tamazunchale supervisó la construcción del centro comunitario para la comunidad en el que se invierten quinientos mil pesos en una primera etapa, este inmueble servirá para realizar actividades que refuercen los valores y la convivencia principalmente de niños y jóvenes en un espacio óptimo para las acciones que fortalezcan la unidad de la comunidad. En su mensaje de agradecimiento Sixto Reyes de Cuapilol reconoció, “el compromiso del Alcalde no son palabras huecas, depositamos en él la confianza y pues estamos viendo con hechos que no nos equivocamos. Desde un principio en la comunidad hemos trabajado juntos y este espacio nos va a servir para continuar reforzando ese vínculo de unidad”. Por su parte Baldemar Orta López, sobre las obras dentro del rubro del agua expresó su convencimiento de que fue un gran acierto la priorización de estas solicitudes, pues desde su llegada las amas de casa, principalmente, le hicieron saber que el beneficio será directamente para ellas que tienen que caminar largos tramos por unas cubetas de agua, por lo que solicitaron se continúen estas acciones para que pronto puedan tener el vital líquido directamente en sus hogares. Mientras que por el centro comunitario manifestó que estos espacios son muy importantes dentro de la comunidad para fortalecer los valores que son la raíz de los buenos ciudadanos, además de mantener los lazos de unidad dentro de la comunidad. “Que mejor que regresar a una comunidad con un beneficio que van a aprovechar todos, que va a impactar directamente en la calidad de vida de cada familia. Nuestra obligación es trabajar para atender lo que las asambleas mandaten, ustedes como comunidad son los principales gestores y los que se deben llevar el crédito por las obras que llegan, porque a través de sus autoridades hemos avanzado en hacer llegar más servicios a sus comunidades y seguiremos trabajando de la mano para ver qué más podemos hacer por ustedes dentro de nuestra posibilidades”, finalizó Baldemar Orta López. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Críticas son entendibles, pero beneficio lo justifica: BOL Tránsito impone ruta a taxistas Parque de Buenos Aires es una zona de riesgo Lento y complicado proceso de reafiliación a militantes panistas Proponen a Rodrigo Sánchez a la alcaldía