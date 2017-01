Proponen a Rodrigo Sánchez a la alcaldía

A decir del también ingeniero agrónomo Héctor Coca Balderas, estuvieron presentes personalidades como el profesor Mario Vigiano, el profesor y empresario José Esquivel, el ex funcionario del IFE, Francisco Camargo, así como el ex presidente del Comité Municipal del PRI, Efraín Vázquez, el ex dirigente de la CNOP, Félix Hernández, ex regidores y activista políticos de las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito.

En la reunión, sostuvo Héctor Coca que se analizaron las condiciones políticas del municipio y la necesidad de impulsar un cambio para Tamazunchale, considerando que la figura del joven empresario Rodrigo Sánchez, que durante ya varios años ha apoyado a la población sin tener un cargo con presupuesto público, es una muestra de vocación de servicio y que podría motivar beneficios a la población.

Ante ello, refirió, que algunos de los presentes le pidieron que dé formalidad a su proyecto hacia la alcaldía e incluya en esta intención a más jóvenes, a profesionistas, empresarios y figuras públicas y políticas que se quieran sumar a construir un mejor desarrollo para el municipio. La reunión dijo, será el inicio de varias más para la formación de un equipo más amplio que trate de consolidar el proyecto político para el 2018.