Parque de Buenos Aires es una zona de riesgo Afirmó el Presidente del comité de obra que falta el circulado perimetral, pasamanos y andadores. A pesar del desconocimiento de algunas familias de la obra del parque en Buenos Aires, prevalece en funciones ha logrado que los niños asistan por las tardes a ser uso de los juegos mecánicos, realizando las gestiones el comité de obra para que se realice el circulado perimetral ya que es una zona de riesgo para los infantes. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Obra del parque de Buenos Aires, beneficia a fraccionamientos aledaños. José Luis Ávila, comité de obra mencionó, “el parque presenta un 90% de avance solo falta colocar unos pasamanos en los andadores, colocar señaléticas y el reglamento del parque, las familias beneficiadas son de la colonia Buenos Aires, Valle Alto e Infonavit, en las cuales por las tarde se encuentran a las familias a lado de sus hijos disfrutando de este lugar”. Expresó, “al ser un lugar con una pendiente pronunciada presentó dificultades para la compactación del terreno pero se estabilizo bien, y ahorita el único riesgo que es la falta de los barandales que ya se van aponer porque se cuida la integridad física de los infantes, así como se restaurará el césped que no se colocó bien pero esto no interfiere en las actividades que se están realizando”. Señaló, “aunque aún no se inaugura la obra, el parque ya se está usando por familias completas pues también cuenta con áreas de descanso y aparatos de ejercicio, se está planeando solicitar una segunda etapa que incluya nuevos juegos infantiles y circulado perimetral”. Por otro lado dijo, “es una buena obra que está beneficiando a la población no solo de buenos aires sino las cercanas, ya que los niños tienen un espacio tranquilo en el cual pueden realizar actividades deportivas, disfrutar de los diferentes juegos, además cuenta con espacios para poder disfrutar de los alimentos que muchas veces llevan, está abierto a todo el público no solo niños”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Críticas son entendibles, pero beneficio lo justifica: BOL Tránsito impone ruta a taxistas Alcalde supervisó cinco obras prioritarias en comunidades de Tamazunchale Lento y complicado proceso de reafiliación a militantes panistas Proponen a Rodrigo Sánchez a la alcaldía