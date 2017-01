Denuncian mal servicio y niegan albergue en Hospital IMSS Prospera Sin médicos especialistas, espera de largas horas, y negativa de uso del albergue son algunas de las quejas que expresan los pacientes en el hospital de Axtla Axtla de Terrazas, S.L.P.- Usuarios y derechohabientes del Hospital Rural IMMS-Prospera Santa Catarina de Alejandría, han denunciado lo que se vive al interior del Nosocomio, pues además de brindar un pésimo servicio al esperar horas por una consulta, aún más cuando el enfermo sea en llevado grave al área de urgencias, tiene que esperar una eternidad para ser atendido por parte de médicos y enfermeras. Axtla | Axtla 0 Comentarios Familiares de enfermos duermen a la intemperie ante la negativa de uso del albergue “Chata Terrezas”. Refirieron que el año pasado, el mismo Presidente de la República Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y el Presidente Municipal Julio César Hernández Recéndiz y la Coordinadora Nacional del Programa IMSS-Prospera Frinné Azuara Yerzabal realizaron el acto protocolario de inauguración, en donde el nosocomio quedaría modernizado, equipado y a la vanguardia, es decir, de “Primer Nivel”, como fue catalogado. “El año pasado los representantes de los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), llevaron a cabo la inauguración del Hospital, el cual sería de primer nivel contando con especialidades y evitando trasladarse a Tamazunchale, Ciudad Valles, a la Capital Potosina o incluso, a Tampico Tamaulipas, pero la atención que hasta el día de hoy se brinda es pésima, no hay rayos X y ni se cuenta con especialidades”, indicaron los quejosos. Los molestos añadieron tener el conocimiento, que se cuenta con médicos y enfermeras, pero no son suficientes para atender la gran demanda de pacientes, es por ello piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto, aunado a ello, supervisar el albergue “Chata Terrazas”, debido a que familiares de pacientes se les ha negado el acceso y duermen en las afueras de las instalaciones médicas del Hospital Rural. “No es posible que las autoridades correspondientes no constaten la situación que se vive, porque también es el albergue, que el año pasado fue inaugurado a la par que del nosocomio, en donde familiares de pacientes, refirieron que les ha sido negado el acceso y duermen a la intemperie, cuando se supone fue construido para dar posada a las personas y que puedan pasar una estancia más agradable, incluso durante las madrugadas, mientras nuestros enfermos reciben atención médica o se encuentran hospitalizados.”, concluyeron molestos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Acusan a alcalde de “agenciarse” gestiones Acusan a delegado de la SCT de buscar arreglos en lo oscurito Imparten talleres para funcionarios del SMDIF Sanciones para quienes quemen en el basurero rumbo a Zacayuhual advierte el alcalde Acusan que Amado Vega Robledo busca politizar el sistema Cobach