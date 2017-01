Espejeando Finalmente, la gira que por estas tierras Huastecas tiene considerada el presidente Enrique Peña Nieto, propuesta para este día jueves, por motivos de agenda se pospone para mañana viernes, en un evento a desarrollarse en las instalaciones de la feria con un fuerte grupo de mujeres del programa Prospera, cuya responsable es la hidalguense Paula Hernández Olmos misma que con suficiente anticipación ya se encuentra en esta región coordinando los trabajos entre diferentes grupos de mujeres beneficiadas. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios El evento, si no hay cambios, será a la una de la tarde en las instalaciones de la feria, en donde se habrán de concentrar miles de beneficiarias de Prospera en un acto denominado Diálogo Familia Sedesol en el que estarán acompañando al presidente, el gobernador Omar Fayad Meneses, el secretario de Sedesol Luis Enrique Miranda; Rosario Robles, titular de Sedatu y su delegado en el estado Víctor Hugo Velasco; y desde luego Paula Hernández Olmos. Respecto a lo que se había comentado de que el presidente habrá de poner en funcionamiento los trabajos carreteros del tramo Tehuetlán-Huejutla, aún está en duda, tanto porque no ha trascendido mayor información al respecto como porque aún no se concluyen las pláticas para la ocupación de terrenos de derecho de vía. En Huautla, muy certero el mensaje que envió la alcaldesa Martha Hernandez Velasco a los delegados sobre su intención de trabajar de la mano con todos, sin importar ideologías políticas ya que su principal objetivo es el de aterrizar proyectos para todas las comunidades; lo anterior fue aplaudible por los delegados auxiliares a quienes también dijo que estará trabajando de la mano con los regidores, que mención aparte hizo y recalcó, que dos de ellos pretendían saltarse la cerca al querer sacar su “tradicional tajada” por cada firma que plasmaran, pero eso si, Hernandez Velasco sin pensarlo dos veces los paró en seco y dijo que ellos han asumido la responsabilidad para apoyar a las comunidades y no para llevar agua a su pozo… Sin duda eso ha demostrado su interés en ir de la mano con los regidores para sacar aun más beneficios para las familias huautlenses……. En Atlapexco la presidenta Teresa Flores Nochebuena deberá poner especial atención al personal del Centro de Atención Infantil ya que en dias pasados dos menores sufrieron un accidente ante el “descuido” de las educadoras, pero eso sí, la alcaldesa en el momento de enterarse de la situación dispuso de todos los recursos para apoyar a los niños para trasladarlos a un hospital y estar al pendiente de su salud, por ello, dijo a los padres de familia, pondrá todo su esfuerzo para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. La UTHH se ha convertido en el epicentro de parte del programa que el gobernador Omar Fayad Meneses ha dispuesto para paliar un tanto los impactos que trae consigo el multicitado gasolinazo; y es que en una de las primeras acciones que se han aterrizado es el devolverle a los alumnos entre 1,200 y 1,300 pesos, recurso que los alumnos habían pagado por concepto de reinscripciones del cuatrimestre enero-abril del año en curso. En medio de grandes turbulencias generadas por la liberación de los precios de la gasolina, por el incremento del dólar, que tienen como origen la devaluación del petróleo, se aprecia la sensibilidad con que actúa el mandatario hidalguense al abrochar el cinturón el gobierno del estado, adelgazar tanto nómina como diversos gastos para precisamente redistribuir los recursos como los que ahora entrega a estudiantes cuyos padres hacen grandes esfuerzos para mantenerlos como estudiantes y que se trasladan muchos de ellos desde lejanas comunidades. Por cierto, el gobernador ha dibujado en sus discursos que por atreverse a adelgazar el aparato de gobierno en cuanto a nómina, le ha valido para ser el centro de ataques o cuando menos que las protestas por el gasolinazo se incentiven, lo peor es que en el comentario general se aprecia un fuego amigo cruzado por quienes, se considera, en esta ocasión no han sido beneficiados. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando