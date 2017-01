Continúan los problemas de abastecimiento de agua Habitantes temen ser afectados por plagas. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Temen que el problema de desabasto de agua continúe en el municipio. Jaltocán, Hgo.- Los problemas en el abastecimiento de agua entubada en el municipio continúan a pesar de la millonaria obra que se ha ejecutado y que a la fecha sigue sin funcionar, mientras que las autoridades no han dado una explicación acerca de lo que sucede. La obra en mención que vendría a terminar con el problema de desabasto que sufren los habitantes del municipio, sigue sin funcionar, siendo las personas más necesitadas las más afectadas, debido a que quienes quieren tener agua en su hogar tienen que comprarla a las pipas que acuden a comercializar el vital líquido o con los propietarios de pozos que ofrecen dicho servicio. Habitantes del barrio Toltitla dieron a conocer que la situación comienza a preocuparles cada vez más, debido a que en años anteriores han sufrido de plagas de piojos y enfermedades de la piel ante la falta de higiene que presentan tanto en su persona como en sus hogares, ya que el poco líquido que logran adquirir lo usan exclusivamente para la elaboración de alimentos y para el baño. Explicaron que el año pasado en dicha localidad una gran cantidad de personas, de todas las edades, tuvieron que ser atendidas en el Centro de Salud de este municipio por diversas enfermedades de la piel, así como por piojos y liendres, lo cual se vuelve cada vez más difícil de controlar por la escasez de agua. Mencionaron que les fue dado a conocer de manera extraoficial que las válvulas de bombeo no fueron reguladas por las personas que se encargan de dichos trabajos, por lo que las tuberías fueron reventadas y ahora el servicio ha sido cortado para evitar la fuga de agua, mientras tanto la población sigue careciendo del servicio y cada día crece el temor de volver a sufrir de las plagas, mientras que las tuberías no han sido reparadas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA CADER llama a productores a enlistarse en nuevos padrones Necesaria construcción de galera en el COBAEH Encuentro de lectores en preescolar Federico Froebel Sector Salud exhorta a la población a esterilizar mascotas Próximamente serán dadas a conocer convocatorias: COMUDE