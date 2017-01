Se “fugó” para no pavimentar calles

Huautla, Hgo.- Vecinos de la cabecera municipal volvieron a denunciar que la empresa constructora responsable de llevar a cabo la pavimentación de dos calles ha hecho caso omiso al llamado de concluirlas, al grado que el contratista simplemente “desapareció”. Lo anterior fue dado a conocer por los habitantes de Barrio Hondo Centro, al afirmar que la persona encargada de los trabajos “desapareció” y no lo han podido localizar. Se trata de RRV, quien desde el año pasado ha dado evasivas para no concluir las dos calles, pese a que presuntamente ya fueron liquidadas al cien por ciento. Así mismo, trascendió de manera extra oficial, que este vecino del municipio simplemente se “fugó” para evadir su responsabilidad, ya que lo han tratado de ubicar y hasta el momento no ha respondido a los llamados. Cabe recordar que la última acta de acuerdo que firmaron fue el pasado 27 de octubre del año pasado, donde RRV se comprometió a entregar dichas obras a más tardar el día 10 de noviembre, sin embargo, resulta que sólo comenzó y se le “olvidó” terminarlas. Finalmente los vecinos informaron que llegarán hasta las últimas consecuencias para que las calles sean culminadas en su totalidad.