Reconocen aumento en precios de canasta básica

En este sentido, dijo estar consciente del llamado que desde los gobiernos federal y estatal se dio para no subir el precio de esta clase de artículos, más también demandó la comprensión de la población en general, al referir que para ellos resulta insostenible mantener los mismos precios, cuando quienes les surten sus negocios, les aumentaron costos, por lo que estos no se realizaron de manera injustificada. No obstante, dijo que si bien se tienen modificaciones en los precios que se manejan, estos no son tan gravosos y por tal motivo, son accesibles para las familias de esta región, además que con estas adecuaciones permiten a los mercaderes obtener el recurso que les garantiza la operatividad de sus negocios, lo que, de una u otra manera, también representa un beneficio para el cliente. Sobre las quejas que algunos consumidores tienen sobre lo que catalogan como abusos de parte de algunos comerciantes que, aseguran, ajustaron radicalmente los precios de sus mercancías, dijo que como asociación que los agrupa son de los más interesados en que se reactive el módulo que la PROFECO tenía en esta ciudad, a fin de que este organismo las sancione.