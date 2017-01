Sin autorización incremento de tarifas de transporte

En este sentido, comentó que la Subsecretaria de Gobierno a cargo de Gerardo Canales Valdez, fue sede de una reunión en la que se invitó a choferes de rutas que fueron objeto de señalamientos, a respetar la indicación del gobernador Omar Fayad, de no aumentar el costo del pasaje. De la misma manera, dio a conocer que por instrucciones de Rufino H. León Tovar, titular de la Subsecretaría de Transporte en la entidad, mantienen constantes acercamientos con los transportistas de las diversas modalidades, a fin de concientizarlos e invitarlos a que eviten ser objeto de multas. Sobre la inquietud de algunos trabajadores del volante, concretamente taxistas huejutlenses, que piden se autorice incrementar tarifas, refirió que por el momento no hay una solicitud formal y las intenciones de estos operadores no han pasado de pláticas que se han tenido con algunos de ellos. Al respecto, pidió tolerancia y comprensión a quienes tienen en el servicio público su principal modo de subsistencia, asegurando que en su momento la administración hidalguense habrá de analizar la viabilidad de incrementar los costos que manejan, más fue claro al señalar que a la fecha no hay modificaciones al respecto. Finalmente, dijo que a la fecha no se han visto en la necesidad de establecer sanciones en este sentido, no obstante, invitó a la población que pudiese ser víctima de esta clase de abusos, a denunciarlos ante la oficina que representa, a fin de que se pueda actuar en consecuencia.