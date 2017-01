Pese a que no hay permiso, incrementan el costo del pasaje Transportistas de la ruta Achiquihuixtla-Atlapexco Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Los transportistas incrementaron el costo del pasaje de 10 a 12 pesos. Atlapexco, Hgo.- Ante el aumento en el precio de las gasolinas, concesionarios de la ruta Achiquihuixtla-Atlapexco decidieron incrementar el costo del pasaje pese a que la oficina del Sistema de Transporte Convencional no ha autorizado tal situación, esto a petición misma del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses. Desacatando una iniciativa propia del gobierno estatal, los transportistas decidieron cobrar 12 pesos por el pasaje, ya que antes el costo era de 10 pesos, lo que ha generado inconformidad por parte de algunos habitantes. Asimismo, expresaron que esta situación afectará el bolsillo de varias familias de quienes sus hijos estudian en la cabecera municipal, sobre todo aquellas que tienen dos o tres estudiando ya sea en la secundaria o la prepa. Argumentaron que entienden la situación actual de la gasolina, sin embargo, también refirieron que el gobernador del estado les está ofreciendo ayudas con el propósito de que no aumentaran el precio del pasaje. Finalmente es necesario informar que en el municipio se ha dado una escalada en algunos productos y servicios, el más reciente en el precio por kilo de tortilla, que sin duda genera incertidumbre en muchas de las familias. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Celebran cumpleaños a Teresa Flores Nochebuena Beneficia el Ayuntamiento a escuela con equipo de cómputo Empleado de constructor mató a abuelita Participó alcaldesa en acciones del Día Naranja Se lo llevaron al CERESEO