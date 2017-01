Malos hábitos en el uso de transporte representan un riesgo

Jaltocán, Hgo.- Los malos hábitos por parte de las personas que utilizan el transporte rural sigue siendo una de las problemáticas muy remarcadas en el municipio, y es que tanto jóvenes como adultos juegan con su vida al colgarse de las unidades. Pocos resultados se han visto de las disposiciones de las autoridades municipales en cuanto a las camionetas tipo estaquitas que brindan servicio de transporte rural, en donde tanto choferes como pasajeros no respetan las normativas, y cada vez es más común ver a jóvenes estudiantes e incluso personas adultas que ante la saturación de los lugares abordan las unidades y van colgados de la parte trasera sostenidos de un brazo. Esto representa un riesgo en la vida de quienes realizan la práctica, lo cual en el pasado ha dejado consecuencias graves, en las que incluso personas ancianas han caído debido a que estos vehículos no tienen vista hacia la caja por lo que algunos conductores al querer ganar tiempo o por acaparar mayor número de pasajeros andan a las prisas y no se cercioran si los pasajeros ya bajaron o subieron a la unidad. Durante la pasada administración se supervisaban estas conductas y se sancionaba a quienes no respetaban las normas, por lo que ya había sido controlado un poco el problema, pero nuevamente se ha descontrolado la situación y tanto pasajeros como conductores no respetan las medidas de seguridad. FOTO: Debido a la falta de normatividad y sanciones a conductores, pasajeros ponen en riesgo su vida al no tomar medidas de precaución.