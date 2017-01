Microbús se impactó contra automóvil El conductor del coche frenó de repente y la unidad de transporte lo chocó. No hubo personas lesionadas Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios El vehículo compacto se llevó la peor parte. Afortunadamente en el accidente no hubo personas lesionadas. Atlapexco, Hgo. El mal clima que prevaleció durante todo el día de ayer, fue la causa de un accidente automovilístico ocurrido entre una unidad particular y una pública, sobre el tramo carretero Atlapexco-Huejutla, donde sólo se registran daños materiales por varios miles de pesos. De acuerdo al reporte que proporcionaron algunos automovilistas que fueron testigos de este accidente, lo anterior se suscitó entre los límites de Atlapexco y Huejutla, muy cerca de la comunidad de Humotitla Candelaria. Así mismo, participó una unidad particular Nissan Tiida color blanco, con placas de circulación MRF-21-44 del estado de México, que de acuerdo a los testigos su conductor venía a exceso de velocidad pero al frenar derrapó sobre el asfalto, lo que ocasionó a su vez que un microbús de la ruta Huautla-Huejutla, con número económico 018-978-G se impactara contra por la parte trasera. Debido al fuerte encontronazo, el vehículo compacto se llevó la peor parte al quedar totalmente destrozado de la defensa trasera, además del medallón que literalmente “explotó” al momento del choque. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pese a que la unidad de transporte llevaba a unos pasajeros a bordo. Es oportuno señalar que la dirección de Seguridad Pública municipal exhortó a todos los automovilistas a no manejar a exceso de velocidad y respetar los señalamientos viales, sobre todo cuando el clima no sea favorable. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Denuncia a empleados de constructora Combaten enfermedades transmitidas por mosquitos Pese a que no hay permiso, incrementan el costo del pasaje Celebran cumpleaños a Teresa Flores Nochebuena Beneficia el Ayuntamiento a escuela con equipo de cómputo