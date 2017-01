Espejeando Pensar antes de actuar, frase muy común y actitud que se aprecia fácil, más cuando las pasiones nublan los sentidos, no se es muy dado a analizar los alcances de lo que hacemos o dejamos de hacer, según sea el caso, por ello resulta sumamente importante el dar siempre un tiempo al análisis y la reflexión, pues el no hacerlo, y para ejemplos muchos, nos puede conducir a una serie de acontecimientos nada placenteros e incluso de graves, lamentables y de irreversibles consecuencias. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios El funcionario o representante popular que no conoce el terreno que pisa y no aprende a separar el quehacer público de su vida privada, irremediablemente se condena a padecer los efectos negativos de sus actos, sin embargo, lo que preocupa más o debiese hacerlo, es cuando los errores cometidos no se traducen en enseñanzas. No obstante y sin que esto suene a pretexto, pues hay omisiones, faltas o transgresiones que no pueden ni merecen ser justificadas, la falta de esa sensibilidad, oficio político, maneras o ya de plano de experiencia o roce social, por lo regular, brinda malos resultados no sólo para quien carece de estas cualidades sumamente necesarias para todo servidor público, sino también para sus representados e incluso para quienes son parte de su círculo familiar o de colaboradores. Ante todo la prudencia y el buen trato deben resaltar, mas también, en ciertos casos, resulta imposible que el olmo dé peras, pues hablamos de conductas, de actitudes difíciles de cambiar pero que si lo quisieran, pudiesen moderar, en el entendido y hablando de la clase política y gobernante de la zona norte del estado, lo pudieron hacer y muy bien, justamente en esos tiempos de intensos recorridos de carácter proselitista o un poco después, en la abierta y franca promoción de actos de tipo humanitario, entonces ¿Por qué no hacerlo ahora?, ¿Por qué no mostrar congruencia?… Resulta increíble que en tan poco tiempo de gobierno, los rumores sean tantos, que los comentarios que se escuchan sobre algunos funcionarios tengan que ver con actitudes déspostas y altivas, pero más penoso resulta que de la rumorología se pase a la cruda realidad, en una verdad que lastima y es fiel reflejo de esos fenómenos sociales que urge erradicar en una sociedad como la nuestra. Si al comienzo de este relato, hablamos de la dificultad que conlleva el ejercer nuestra capacidad de pensamiento de manera anticipada a las acciones que realicemos, resulta más difícil aún el exigir un cambio radical de hábitos, pues en pocas palabras, nadie puede dar lo que no tiene. En una sociedad tan compacta como en la que nos movemos a diario, trátese de cualquiera de los municipios que convergen en esta zona, quienes aquí vivimos, sabemos ampliamente quién, desde cuándo y cómo son los que, ya sea por capacidad o azares del destino, forman parte del aparato de gobierno, ya sea como empleados o integrantes de un cabildo, por lo que no debiera extrañarnos que aquellos personajes de los que ya conocemos sus andanzas y sus muy particulares formas de comportamiento, simplemente y amparados en el fuero o la fugaz impunidad que da un cargo, se muestran como son … ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando