Antorcha no está peleada con ningún grupo político; va en busca de la alcaldía "Confiamos en que la gente se una a antorcha que es un proyecto que beneficiará a toda la población"; Andrés Pérez Barrera El líder de la organización Antorcha Campesina, Andrés Pérez Barrera, dejó en claro que no se encuentran peleados con ningún partido, ni con el PRI, así como también siguen manifestando sus intenciones de seguir buscando un espacio en las elecciones próximas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Andrés Pérez Barrera, dirigente de la organización Antorcha Campesina. "Nosotros en su momento informamos al público que se nos habían cerrado las puertas en el PRI, hicimos todo el intento de cumplir con los requisitos pero finalmente el comité estatal no nos quiso dar las constancias que hacían falta, por eso nos retiramos, ya no tenía caso desgastarnos con impugnaciones porque la otra planilla en efecto no cumplía con los requisitos de la convocatoria" indicó. Dijo que seguirán trabajando como lo han venido haciendo, "nosotros vamos a continuar trabajando en el mismo sentido que lo hemos venido haciendo, resolviendo los problemas de la gente humilde, atendiendo las obras que nos faltan, gestionando, explicándole a la gente, luchando con las autoridades que no cumplen compromisos o no quieren atender demandas plenamente justificadas, nosotros seguiremos trabajando en el mismo sentido". Pérez Barrera, precisó que sus intenciones de participar y ganar espacios en la próximas elecciones, siguen firmes, "nos fortalecemos y seguimos creciendo, y en la necesidad de luchar por conseguir un espacio es legítima como la de cualquier otro ciudadano, sabemos hacer las cosas, antorcha tiene un proyecto de cómo mejorar las condiciones de un municipio, lo hemos hecho en lugares donde antorcha ha ganado presidencias municipales, es un proyecto muy bueno que beneficia a todos los ciudadanos, por eso seguiremos trabajando e invitado a todos los tamazunchalenses a que se unan a nosotros". Agregó, que no se encuentran peleados con ningún grupo político, "nosotros no estamos peleados con nadie, ni hemos promovido pleitos de ninguna clase, confiamos en que la gente se una a antorcha que es un proyecto que beneficiará a toda la población".