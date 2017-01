Huasteca lista para los Independientes Asesor de “El Bronco” augura buen futuro a jóvenes de esta región. Con años de experiencia, tras la búsqueda de una candidatura y posterior Gobierno independiente de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, uno de sus colaboradores compartió parte de esta aventura política y asegura, la región Huasteca tiene a jóvenes con talento que pueden llegar por esta vía a un puesto de elección popular. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Juventino Sánchez, asesor de imagen y comunicación del actual Gobernador de Nuevo León, ponderó el enorme esfuerzo que hacen jóvenes por impulsar un proyecto similar en sus ciudades, pues asegura que todo el país está preparado para un fenómeno similar. “Tenemos el caso del Licenciado Adrián Esper, un joven empresario que tiene grandes posibilidades y además viene de una gran familia, así que puede llegar porque tiene muy presente que la gente necesita cercanía, amén de que tiene un gran equipo, jóvenes igual de comprometidos y con entusiasmo por lograr un cambio”, citó. El atreverse a pensar y actuar diferente, además de comunicarlo a los demás, son virtudes que el joven empresario está sabiendo transmitir a la ciudadanía con su lucha constante en este movimiento. “Y no es cosa sencilla lograr además que su equipo esté en la misma sintonía sabiendo transmitir el mensaje, entonces, si él no cambia su manera de ver las cosas estoy más que seguro de que llegará a posicionarse porque la gente quiere cercanía, no los mismos gobernantes o candidatos de lejos que salen de los partidos políticos”, reiteró. Huida de los partidos En el propio estado de San Luis Potosí, asegura, hay gente que está impulsando las candidaturas independientes y es emanada de algún organismo, mismos que saben los movimientos turbios que hay al interior y terminan “vomitando” a sus partidos. Dentro de ellos figura Adolfo Micalco y en casos como el personal donde no ha participado por ningún partido político; “y tengo mi corazón, quiero servir a San Luis, sé que tengo la voluntad para hacer algo por los potosinos”. Otro independiente que pisa fuerte en la Huasteca es Rodrigo Sánchez Flores, y difícilmente alguien le podría quitar la posibilidad de llegar a la Alcaldía de Tamazunchale; “Él y Adrián Esper son la clara muestra de que se puede, los demás que quieran ser independientes primero que renuncien a sus partidos, dejen privilegios para que vean la verdadera libertad de este movimiento”, dijo el asesor. Al rememorar un poco sobre los resultados que obtuvo Jaime Rodríguez Calderón, destacó que primero fueron por las firmas cuando nadie creía, cuando se hacía una locura y se pensaba que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” estaba sirviendo de comparsa al partido en el poder. Y así, desde abajo fueron a dos elecciones cuando se pensaba que no se iban a reunir las 103 mil firmas que les pidieron inicialmente, pero al final se juntaron 386 mil; hubo también una votación superior al millón y medio de personas, algo inédito en el estado de Nuevo León y donde el ahora Gobernador Constitucional derrotó a los partidos políticos totalmente, porque ni juntándose todos los votos de esos partidos podían ganarle a Jaime Rodríguez. La estrategia “Nuestra estrategia fue, no tener estrategia, todos los partidos políticos la tienen y ellos pensaban que no teníamos una estructura, pero teníamos una mejor que ellos porque eran 45 mil voluntarios distribuidos en los municipios del estado de Nuevo León: no pagados, no dándoles de comer, no dándoles torta, no comprándoles nada, no regalándoles camisetas, no gorras ni pagando un peso, sino al contrario ellos poniendo algo”, expresó. Gracias a estas medidas, es que Nuevo León logró ser ejemplo nacional y mundial con el primer Gobernador Independiente en México; por supuesto que esto le ha traído situaciones adversas, pero la manera de afrontarlas ha sido manejarse cercano a la población. “Los gobernantes que llegan a la silla debe recordar que es gracias a la gente y para servirle a la gente, así que se tiene que luchar y buscar la manera de estar del lado de ellos, desde sus zapatos para avanzar; ha habido obstáculos porque nosotros pensamos que al llegar al Gobierno nos íbamos a encontrar con otra situación y fue un cochinero inesperado, con decir que se llevaron hasta los clips y papeles el baño, todo eso tardó un año en ser remediado”. Pese a ello –y en la medida de sus alcances- el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón ha cumplido sus promesas, con todo y que no cuenta con el apoyo total del Gobierno Federal, porque sí ha habido limitaciones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Rotaract entregó equipo para diálisis al Hospital México está listo para la segunda “Independencia” Hoteles se reportan llenos para Semana Santa Cambian tesorero municipal La mejor mano de obra para el campo en EUA es la mexicana