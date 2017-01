La mejor mano de obra para el campo en EUA es la mexicana La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Dallas Capítulo Sur-Este Josie Orosco, de visita en Valles este sábado afirmó que la mejor mano de obra que requieren los campos en los Estados Unidos de América, es la mexicana por lo cual refrenda el compromiso de seguir adelante con los acuerdos establecidos desde el año pasado para la contratación de mil personas de Valles y la región. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios MÁS DE MIL PERSONAS de la región se enlistaron al programa de empleo temporal que emprendió la SRE y la Cámara de Comercio de Dallas En rueda de prensa este sábado junto al alcalde Jorge Terán Juárez y el empresario de Dallas David Fender, Josie Orosco sostuvo que estuvo en duda por un momento la contratación de los mil mexicanos sin embargo este viernes el presidente de los E.U.A. Donald Trump no prohibió la entrega de visas de trabajo. Posterior a la rueda de prensa, en el salón de Cabildo ante funcionarios municipales, Josie Orosco firmó que los E.U.A. han perdido alrededor de 2 billones en producto porque “no tuvimos mano de obra, la gente mejor para el campo son los mexicanos, trabajan más y tienen respeto” dijo. Añadió que su país no nada más enfrenta una crisis de mano de obra en el campo sino también en otros sectores como restaurantes, hoteles, “en muchas partes porque en América, muchos no quieren trabajar pero la mano de obra del mexicano es mejor que cualquiera” dijo. Por lo pronto, poco más de mil personas de los cuales 400 son de Valles y el resto de huasteca, se han inscrito ante la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores para trabajar en los E.U.A., para participar en esa Misión Comercial, quedando pendiente de finalizar los trámites legales para su estancia y la fecha para partir. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Rotaract entregó equipo para diálisis al Hospital Huasteca lista para los Independientes México está listo para la segunda “Independencia” Hoteles se reportan llenos para Semana Santa Cambian tesorero municipal