Martín Juárez Córdova "Bienvenidos todos Los que se suman al PRI" Toma protesta nueva dirigencia del PRI, con sectores y organizaciones La tarde de ayer, reunidos en las instalaciones del salón ganadero, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional a cargo de Martín Juárez Córdova llevó a cabo la toma de protesta del nuevo comité municipal que encabezara Guadalupe Zavala Castillo y Eduardo Domínguez Del Ángel, y reiteraron que todo aquel que se quiera sumar al partido y "ensuciar los zapatos" haciendo trabajo para el PRI, es bienvenido. Se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva dirigencia municipal a Guadalupe Zavala y Eduardo Domínguez por parte del comité estatal. En su mensaje, la recién ungida como nueva dirigente del PRI local, Guadalupe Zavala, reiteró la urgencia de trabajar unidos y por el bien colectivo, -"Es necesario dar la cara y seguir trabajando arduamente todos unidos, no debe existir diferencias, ni el recelo y mucho menos el divisionismo, el trabajo compartido, colaborativo y en unidad siempre será un trabajo efectivo, productivo y exitoso, nuestro partido siempre ha salido avante, esta vez no debe ser la excepción, si queremos salir victoriosos, hay que dejar atrás nuestros recelos y ponernos el escudo de guerreros y luchar con las armas más poderosas que tenemos, como lo es la gestión, el respeto, la unidad, el trabajo y la solidaridad, no es momento de conflictuarnos ni demostrar que grupo o equipo es más fuerte, es tiempo de demostrar que la fuerza del PRI somos todos y todas, ustedes deciden si nos vamos solos y retrocedemos o nos vamos todos unidos y avanzamos". Sostuvo que van por todos aquellos actores políticos que quieran regresar al PRI y sumarse a trabajar, -"Así como el trabajo integrado arrojó buenos resultados, también lo es la inclusión al partido de diferentes actores políticos y personas que en algún tiempo existieron diferencias de ideales o de grupo, hoy el partido necesita abrir puertas a todo aquel que desee trabajar por un bien colectivo y no por una sola persona, aquí cabemos todos sabiéndonos acomodar, necesitamos limpiar la casa, abrir las puertas recibir a todos por igual, desechar lo que no construye y tener una gran madurez política, por nuestra parte iremos por todos aquellos que deseen colaborar con el partido". Por su parte Martín Juárez Córdova, dirigente estatal del PRI, de manera precisa, exhortó a todos los sectores y organizaciones a realizar trabajo de tierra y no en papel,-"Debemos estar puestos y dispuestos, que nos entrelacemos para apoyarnos entre nosotros para los intereses ciudadanos y dejemos de lado los viejos intereses particulares, desgraciadamente cuando se trata del espacio, ahí estamos todos, reclamando, gritando, diciendo tengo mucho tiempo aquí, pero cuando se trata de trabajo de campo, brillamos por ausencia, necesitamos que en ese trabajo estén todas las organizaciones representadas y trabajando, vamos a luchar realmente por aquellos que sean capaces de ensuciarse los zapatos atendiendo a la ciudadanía, invitamos a todas las organizaciones a que hagan esto". Posteriormente y previo a la toma de protesta, se hizo una pausa, al momento de la llegada del ex dirigente estatal del FJR, y ex aspirante a la alcaldía por el PRI, Rodrigo Sánchez Flores, quien llegó acompañado del ex dirigente municipal del PRI, Efraín Vásquez García, entre otros liderazgos, quienes mencionaron habían acudido atendiendo la invitación de Guadalupe Zavala Castillo, lo cual causó asombro ante los presentes, y hubo quienes aplaudieron su presencia al momento de su llegada. Estuvieron presentes en esta toma de protesta, la diputada Guillermina Morquecho Pazzi, Rebeca Terán Guevara, Marta Orta Rodríguez, la comisión de procesos internos del PRI, asi como Miguel Sánchez Rivera representante de la CTM, representantes de sectores y organizaciones, además de ex presidentes municipales, y ex presidentes de partido, quienes fueron testigos de esta nueva era que inicia para el PRI.