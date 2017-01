Más de 13 años sin funcionar la Casa del Jornalero Agrícola Las instalaciones se encuentran en mal estado y los cientos de jornaleros que se trasladan a los campos agrícolas del norte del país no cuentan con los beneficios por el cual fue construido este espacio HIDALGO | Yahualica 0 Comentarios Desde la entrada se puede observar el deterioro de las instalaciones. Las oficinas fueron saqueadas por las personas y destrozaron lo que encontraron a su paso. A más de 13 años de su construcción, las instalaciones se encuentran abandonadas mientras que cientos de jornaleros no tienen un lugar en donde poder pasar la noche. La mampara en donde se da a conocer la inversión de más de 750 mil pesos. Yahualica, Hgo. A más de 13 de años de haberse puesto en marcha, en septiembre de 2004, la casa de jornaleros agrícolas que se ubica en la comunidad de Tlalchiyahualica se encuentra totalmente abandonada pese a la inversión que llevó en su momento el gobierno estatal y federal. Entre la maleza, vidrios rotos e instalaciones deterioradas es como actualmente se encuentra la casa de jornaleros que fue construida pensando en beneficiar a los cientos de trabajadores que por dicha zona transitan para emplearse en los campos agrícolas del norte del país. Uno de los objetivos de su creación fue brindar asistencia médica, alimenticia y capacitación a los habitantes de las comunidades no sólo de este municipio, sino también de los de la región, pero es momento en que ninguno de ellos se ha cumplido pese a que en una ocasión, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social del estado confirmaron que estaba en funcionamiento. Ubicado a las afueras de la comunidad de Tlalchiyahualica, las instalaciones han visto pasar por al menos dos administraciones que nada hicieron por reactivar este importante centro que brindaría hospedaje a los trabajadores que seguidamente son trasladados a otros estados a trabajar en los ranchos agrícolas. Sin embargo, debido a un conflicto, iniciado por vecinos, la comunidad entera decidió “clausurar” este importante centro que a lo largo de estos años pudo haber generado un cambio sustancial en la vida de los cientos de personas que son “enganchados” para trabajar, sin contar con las medidas de seguridad laboral. INSTALACIONES FUERON SAQUEADAS Por otro lado, cabe mencionar que una vez que la casa de jornaleros fue cerrada, inmediatamente fueron saqueadas y se llevaron todo lo que encontraron, además que el lugar ha sido usado por algunas personas para “pintarrajearlas” o hacer sus desmanes en el interior. Con una inversión de más de 750 mil pesos que consistieron en la creación de cuartos dormitorios, baños y regaderas, además de un aula para la capacitación de los jornaleros, sin olvidar un invernadero y el apoyo nutricional para el transito migratorio, hoy en día se ha convertido en un “elefante blanco” mientras que Tlalchiyahualica sigue siendo un lugar estratégico para los jornaleros agrícolas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ofertan hasta el 50% en el pago del predial Buscan evangelización inculturada a través de la Virgen de Guadalupe Funcionarios se suman a la lucha contra la violencia de género 39 grupos de indígenas arribaron al municipio Alcalde inauguró aula en primaria de Tlalchiyahualica